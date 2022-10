Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla tarkemmin, miksi hän pidättäytyi äänestämästä saimaannorppaa koskeneesta kansalaisaloitteesta eduskunnassa.

Kansalaisaloitteessa vaadittiin, että verkkokalastus on kiellettävä Saimaalla kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueilla ympäri vuoden.

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Peräti 34 kansanedustajaa kuitenkin asettui kansalaisaloitteen kannalle ja äänesti mietintöä vastaan. 121 kansanedustajaa äänesti mietinnön puolesta.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa saimaannorppakannan ja norppien kalanpyydyskuolleisuuden kehittymistä ja antaa näiden seurantatietojen perusteella selvityksen maa- ja metsätalousvaliokunnalle vuoden 2023 loppuun mennessä.

USU: Hämmennystä ja ärsytystä SDP:n ryhmässä

Pääministeri Marinin toiminta äänestyksessä on herättänyt hämmennystä ja ärsytystä SDP:n ryhmässä, kertoi Uutissuomalainen aiemmin. Marin sekä SDP:n ministerit Krista Kiuru ja Timo Harakka ja kansanedustaja Ilmari Nurminen olivat eduskunnan pöytäkirjan mukaan läsnä istunnossa, mutta silti poissa äänestystietojen mukaan. Tämä tarkoittaa, että he eivät osallistuneet salissa äänestykseen.

Marin kertoi Uutissuomalaiselle pidättäytyneensä äänestämästä, koska ei voinut äänestää eduskuntaryhmän työvaliokunnan äänestyssuosituksen mukaisesti.

Pääministerin haastattelutunnilla hän avasi ratkaisuaan tarkemmin. Hänen mukaansa jo etukäteen oli selvää, että SDP:n ryhmä ei ole yhtenäinen kyseisestä kansalaisaloitteesta. Hän ei puolueen puheenjohtajana halunnut äänestää eduskuntaryhmän suositusta vastaan.

”Itselleni eläinten oikeudet ovat hyvin tärkeitä, ja kannan kyllä huolta norppien tilanteesta. Tämä oli vaikea kysymys itselleni", Marin sanoi haastattelutunnilla.

Ei kannata täyskieltoa

Marin ei kuitenkaan kannata verkkokalastuksen täyskieltoa Saimaan norppa-alueilla. Kieltoaikaa pitäisi hänen mielestään pidentää, jotta voidaan varmistua siitä, että kuutteja ei kuole verkkoihin.

Tänä vuonna verkkokalastus on ollut Saimaan norppa-alueilla kiellettyä 15.4.–30.6. Kiellon lisäksi voimassa on ympärivuotisia rajoituksia, joilla pyritään vähentämään saimaannorppien tarttumista verkkoihin. Näillä toimilla sekä rajoitusalueen laajentamisella on saatu saimaannorppakannan kasvu viime vuosina yli 5 prosentin vuosittaiseen kasvunopeuteen, kertoi Pohjois-Savon ELY-keskus huhtikuussa.

"Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen ensimmäisten elinkuukausien aikana", Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoi tiedotteessa.

