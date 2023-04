Pohjoiskarjalainen yrittäjä Hannu Hirvonen kertoo joutuvansa sähköhyvitysasiassa väliinputoajaksi.

Hänen yrityksensä on osakeyhtiö. Hirvonen on jo aikaa sitten liittänyt yrityksensä ja henkilökohtaisen sähkönsä samaan sopimukseen, koska sen sai halvemmalla.

”Ainakin 20 vuotta toimistoni on ollut kotini yhteydessä. Firmalla on kiinteistö vuokrauskäytössä.”

”Sähköyhtiötä ei kiinnosta pätkääkään se, kuinka monta käyttöpaikkaa siinä sopimuksessa on. Kuluttajapuolelta sai kaksivuotisen ja yrittäjäpuolelta kolmivuotisen sopimuksen.”

Hän kertoo käyneensä asiasta keskustelua Suomen Yrittäjien ja Energiaviraston kanssa.

Hirvonen pohtii, että käyttäjä voi pudota vielä tuplaloukkuun.

Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee lisäksi kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan.

”Yrittäjä voi olla esimerkiksi tehnyt oman kotinsa teollisuusalueella konepajan toiseen päähän. Konepajassa sähköä menee valtavasti enemmän kuin kodissa.”

Hirvonen saa kodin laskun firman nimellä, mutta hän maksaa sen henkilökohtaiselta tililtään. Firman lasku toisesta käyttöpaikasta menee kirjanpitäjälle ja kirjanpitoon. Hirvosen mielestä kaikki menee kirjanpidollisesti ja verotuksellisesti oikein, mutta sähköhyvityksiä mietittäessä ei ole ajateltu, että sähköyhtiöt myyvät sähköä samalla sopimuksella yrityksiin ja kotitalouksiin.

Viime talvena sähkölaskut olivat kovia, kuten monella muullakin.

”Huomasin heti huhtikuun laskusta, että sähköhyvitystä ei ole tullut. Minulla olisi noin 700 euroa sieltä saatavaa.”

”Soitin sähköyhtiöön, jossa sanottiin, että y-tunnuksen takana olevia laskuja ei ole kirjattu lakiin, ettekä siten ole oikeutettu hyvitykseen.”

Hirvosen mukaan tilanteen korjaamiseksi ei olisi edes ehtinyt tehdä mitään, sillä sähköhyvitykset tulivat esille vasta joulun alla. Laki tuli voimaan vasta 3. maaliskuuta.

”Eli sitten kun koko sähköhyvitysasia oli jo loppunut. Kukaan ei olisi ehtinyt tehdä mitään, vaikka olisi teoriassa oivaltanut ongelman.”

Energiavirasto pohtii asiaa

Energiavirastossa ollaan tietoisia Hirvosen esittämästä ongelmasta. Sen mukaan osa yksityisistä elinkeinonharjoittajista on oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen.

Energiaviraston juristi Jani Kostiainen kertoo, että alkuperäisessä hallituksen esityksessä takautuvasti maksettavan väliaikaisen sähköhyvityslain soveltamisala, ja siten kuka on oikeutettu sähköhyvitykseen, oli yksilöity siten, että sähköhyvitykseen olisi oikeutettu loppukäyttäjä, jolle sähköyhtiö toimittaa sähköenergiaa välittömästi jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta, ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella.

Tätä kuitenkin muutettiin lain säätämisen aikana siten, että edellä mainitun lisäksi, loppukäyttäjän ollessa kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja, hän on oikeutettu sähköhyvitykseen myös siinä tapauksessa, että hänen sähkönmyyntisopimustaan ei ole yksilöity henkilötunnuksella.

Edellä mainitun lisäyksen ja Energiavirastolle saapuneiden yhteydenottojen johdosta Energiavirasto päätyi selvittämään, voisiko tällainen kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja olla myös esimerkiksi y-tunnuksella sopimuksen solminut toiminimiyrittäjä.

Koska kuluttajansuojalain määritelmä edellyttää, että kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen, kuten nyt sähkön, pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, pitää joidenkin y-tunnusasiakkaiden tilannetta arvioida tapauskohtaisesti.

”Lähtökohta on siis, että kyseessä on luonnollinen henkilö ja että sähköä tosiasiassa käytetään enemmän yksityiseen käyttöön.”

Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät viraston mukaan kuitenkaan ole oikeutettuja hyvitykseen.

Asia koskee monta yrittäjää.

”Tämän kaltaiset tapaukset pitäisi arvioida tapauskohtaisesti, joten yleispätevää vastausta tähän on mahdotonta sanoa. Kuluttajansuojalain esitöiden perusteella virasto on tässä vaiheessa tulkinnut, että hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että sopimuksen on tehnyt luonnollinen henkilö. Siten oikeushenkilöiden tekemät sopimukset olisivat ulkopuolella. Viime kädessä asia tarvittaessa ratkaistaan valituskelpoisissa viraston päätöksissä. Energiavirasto ei ole antanut vielä päätöksiä tällaisesta asiasta”, kommentoi Kostiainen.

”Minulla ei ole tietoa siitä, kuinka moni on juuri samanlaisessa tilanteessa kun teihin yhteydenottanut, eli jossa sopimus olisi tehty osakeyhtiömuodossa. Toiminimiyrittäjiä Suomessa on kuitenkin käsittääkseni noin 250 000 ja maatilayrittäjiäkin noin 40 000.”

”Sähköhyvityslaki on tarkoitettu auttamaan kuluttajia ja kotitalousasiakkaita joita viime vuoden ja talven kovat energiahinnat ovat koetelleet. Lain tarkoituksena ei ole ollut tukea yrityksiä.”

