Helsingin yhtä katua koskeva nastarengaskielto astui voimaan syyskuun lopussa 2022. Silloin 900 metrin pituista osuutta Lönnrotinkadusta ei saanut ajaa autolla, jossa oli nastarenkaat. Kielto ei koske katuosuuden varressa olevissa kiinteistöissä asioivia.

Kokeilun tarkoituksena on selvittää, miten paljon kielto vaikuttaa ilmanlaatuun ja kitkarenkaiden yleistymiseen. Samalla arvioidaan kiellon tarkoituksenmukaisuutta.

Mitä kiellolle kuuluu nyt, Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein?

”Liikennemerkki on siellä edelleen ja näytti kaupungilta tulleen juuri kutsu yhteenvetopalaveriin. Kohde on haasteellinen poliisin näkökulmasta. Meidän pitäisi pyrkiä valvomaan ensisijaisesti sitä, mikä lisää liikenneturvallisuutta”, Pasterstein kertoo.

Näitä ovat ajonopeudet, ajokunto, turvavyön ja matkapuhelimen käyttö. Nastarengaskiellon valvonta on erittäin työlästä.

”Autoa on seurattava koko matka ja seurattava, pysähtyykö se kiinteistölle asiointia varten. Sehän voi ajaa koko matkan ja pysähtyä viimeiselle kaupalle.”

Työmäärä on valtava. Jokaisessa risteyksessä on oltava vähintään partio pysäyttämässä autoja.

”Jonkun on seurattava koko ajan niitä, että pysähtyvätkö ne välillä."

Läpiajoliikenteen seuranta on helpompaa. Silloin voidaan todeta auto , jossa on yksi henkilö sisällä. Toisessa päässä on pysäyttäjä toteamassa läpiajon. Mikäli henkilömäärä ei ole muuttunut, selitys kaverin jättämisestä reitin varrelle ei mene läpi.

”Tässä voi aina sanoa, että tiputin paketin tohon. On seurattava tai tarkkailtava ajoneuvoa. Seurattava on Mannerheimintieltä saakka. Ei auta, että aloitetaan Fredrikinkadulta. Asiakas voi sanoa, että on aloittanut jakelun Yrjönkadulta. Helppoa on se, että äänestä kuulee, onko nastat vai ei.”

Valvonta on niin aikaa vievää, että poliisi on siirtynyt ohjaamiseen, kehotuksiin ja huomautuksiin.

”Yksikin ratsia pidettiin, tapauksia tuli niin paljon, että niitä ei pystytty yhdenvertaisesti käsittelemään. Partionjohtaja totesi, että joudutaan käyttämään huomautusmenettelyä. Niitä tuli kymmeniä ja kymmeniä. Se myös ruuhkauttaa liikenteen.”

LUE MYÖS Helsinki kokeilee nastarengaskieltoa – Tässä syy

Sakkoja toistaiseksi on kirjoitettu vain yksi.

”Se oli yksittäinen poliisipartio, joka seurasi ajoneuvoa, pysäytti sen ja antoi liikennevirhemaksun.”

Norja edelläkävijä

Helsingin kaupungin mukaan 45–50 prosenttia katupölystä on peräisin tien päällysteestä, jota nastarenkaat irrottavat. Vilkasliikenteisillä kaduilla hiukkaspitoisuudet nousevat terveydelle haitalliselle tasolle varsinkin keväällä.

Katupölystä kärsivät etenkin lapset, astmaatikot ja keuhkosairauksista kärsivät. Nastarenkaat lisäävät myös tien pinnan kulumista ja melua.

Norjan kaupungeissa nastarenkaiden käyttöä on rajoitettu käyttömaksuin 2000-luvun taitteesta lähtien. Ruotsissa kieltoa on sovellettu vuodesta 2010. Kolmella pääkadulla on ollut nastarengaskielto vuodesta 2016.

Norjassa nastarenkaiden osuus vuonna 1995 oli 85 prosenttia ja vuonna 2020 se oli enää 10 prosenttia. Tukholmassa nastarenkaiden osuus on noin 30 prosenttia kieltokaduilla ja 50 prosenttia koko kaupungissa.

Ennen talvea Helsingissä nastarenkaiden osuus oli 70 prosenttia. Kaupungin tavoite on laskea nastarenkaiden osuus 30 prosenttiin.

Tukholman kaupunki ajaa lakimuutosta, joka mahdollistaisi nastarengasmaksun. Suomessa laki ei mahdollista nastarengasmaksujen perimistä.

Kiertotiet. Kieltoalue keltaisella, kaupungin suosittelemat vaihtoehtoiset reitit katkoviivoilla. Kuva: Helsingin kaupunki

Lönnrotinkadun kielto-osuus on yksisuuntainen ja se alkoi Mannerheimintiestä päättyen Hietalahdenkatuun, Hietalahden Kauppahallin kulmille.

Muuttunutta liikennettä arvioitiin EMME-ohjelmistolla ja HSL:n ylläpitämällä HELMET 3.1.-mallin mukaisella nykytilanteen liikenneverkolla ja nykytilanteen mukaisella liikenteen kysynnällä.

Malliin luotiin omat luokat nasta- ja kitkarenkaallisille autoille. Mallinnuksen mukaan Lönnrotinkadun liikenne pienenisi 30–40 prosenttia vuoden 2017 lasketusta liikennemäärästä. Tiedossa oli, että mallinnus tuottaa todellista tilannetta kärjistetympiä tuloksia.

Mallinnus osoitti, että läpiajoliikennettä siirtyy Pohjoiselle rautatienkadulle ja Bulevardille.

Liikennettä siirtyi Bulevardille

Vähäisistä sakoista huolimatta liikennemerkillä on ollut ohjaava vaikutus. Pääosa tienkäyttäjistä on lainkuuliasta porukkaa.

”Bulevardi on ollut ruuhkaisempi, sen olen henkilökohtaisesti havainnut, kun asun lähellä ja siellä liikun. Mielenkiintoista on kuulla, miten se on vaikuttanut liikenneturvallisuuteen Bulevardilla ja Rautatienkadulla”, Pasterstein kertoo.

Bulevardi on kivipäällysteinen katu, jossa on raitiovaunukiskot.

”Nastarenkaat ja kivikatu ei ole ehkä mielestäni paras liikenneturvallisuusyhdistelmä. Nastarengas talvikeleissä märällä kivellä ei pidä samalla tavalla kuin asvaltilla. Katu on myös ahdas ja paljon jalankulkuliikennettä.”

Mahdolliset peräänajot eivät tule poliisin tietoon, tilasto olisi kysyttävä Liikennevakuutuskeskukselta.

”Kaikkea pitää kokeilla ja tienpitäjä päättää omista kaduistaan ja saa tehdä niille mitä haluaa. Poliisin tehtävä on valvoa liikennesääntöjä."

Kieltoasia oli Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 25.1., mutta asia jätettiin kokouksessa pöydälle.