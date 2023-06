Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin on vastannut Venäjän presidentti Vladimir Putinin aamuiseen puheeseen.

”Presidentti tekee syvän virheen, kun hän puhuu maanpetoksesta. Olemme isänmaamme patriootteja, taistelimme ja taistelemme sen puolesta”, Prigožin sanoo julkisuuteen välittämällään ääninauhalla uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Kukaan ei aio luovuttaa itseään FSB:n (Venäjän turvallisuuspalvelun) tai kenenkään muunkaan käskystä. Emme halua maan elävän enää korruptiossa, petoksessa ja byrokratiassa”, hän jatkaa.

Putinin mukaan parhaillaan on käynnissä petos Venäjää kohtaan, ja hän ei tule sallimaan maan hajottamista. Putinin mukaan aseellisen kapinan yrittäjät saavat välittömästi rangaistuksen.

”Käynnissä on taistelu Venäjän kansan ja koko maan tulevaisuudesta. Me voitamme kaikki haasteet ja meistä tulee vieläkin voimakkaampia. Mikä tahansa sisäinen myllerrys on tappava uhka meille kansakuntana”, hän sanoi puheessaan lauantai-aamuna CNN:n mukaan.

Putinin mukaan Venäjän toimet maan puolustamiseksi tulevat olemaan ankaria.

”Kaikki, jotka ovat lähteneet petoksen tielle, kärsivät väistämättömän rangaistuksen."