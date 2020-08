Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz korostaa työllisyystoimien merkitystä eikä halua puhua niiden lykkäämisestä.

”Aina - ja erityisesti huonomman suhdanteen aikana - on sosiaalisesti ja moraalisesti oikein tehdä kaikkensa sen eteen, että mahdollisimman moni on työssä. Muu on vastuutonta. Nyt on aika keskustella keinoista, ei puhua toimien lykkäämisestä”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Adlercreutzin ulostulo on vastaus pääministeri Sanna Marinille (sd), joka linjasi sdp:n puoluekokouksessa lauantaina, että budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä työllisyystoimista, mutta toimet on ajoitettava oikein.

”Sdp:lle tärkeintä on, että työllisyyttä vahvistetaan oikeudenmukaisella tavalla ja kestävillä keinoilla. Tehtävät päätökset eivät saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun”, Marin sanoi ja ennakoi elvyttävän talouspolitiikan jatkuvan ainakin ensi vuonna.

Sdp:n eroava puheenjohtaja Antti Rinne sanoi omassa puheessaan suoraan, että työllisyystoimia on lykättävä.

Myös toisen hallituspuolueen keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen korostaa työllisyyden merkitystä ja pääministeripuolueen vastuuta.

”Arvostamani valtionhoitajapuolue sdp tekee tänään valintoja. On tärkeä kysymys, onko sdp tulevaisuudessa työn linjalla? Toivottavasti on, sillä työllisyys ratkaisee Suomen selviytymisen ja päätöksiä pitää tehdä pian budjettiriihessä. Pääministeripuolueen vastuu on kovin”, hän tviittasi sunnuntaiaamuna.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson linjasi jo ennen Marinin puhetta lauantaina, että Suomen on korotettava työllisyysrimaa.

Hän lähetti puoluevaltuustolle pitämässään puheessa viestin myös hallituskumppaneilla.

”Nyt ei ole aika sooloilulle tai helppojen pisteiden poimimiselle. Kaikkien hallituspuolueiden on nyt syytä pelata yhtenä joukkueena maamme parhaaksi. Nyt tulee suhtautua avoimesti kaikkiin niihin esityksiin, jotka voivat parantaa työllisyyttä ja hyvinvointiamme. Pöydällä ei ole liikaa ideoita.”

Budjettineuvotteluissa on luvassa vääntöä ainakin työllisyystoimista. Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho katsoo, että on torjuttava budjettiriihessä valtiovarainministeriön virkamiesten työllisyysesityksiin sisältyvät leikkaukset.

