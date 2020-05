Suomen isoista pakettimatkatoimistoista Aurinkomatkat on perunut kaikki matkansa heinäkuun loppuun asti. Osa yhtiön Italian ja Kreikan matkapaketeista on peruttu lokakuun loppuun asti. Muita elokuun ja sitä myöhempiä matkoja myydään normaalisti, normaalein muutos- ja peruutusehdoin.

Tjäreborg on perunut matkansa 14.6. asti, mutta 15.6. voi matkustaa Tjäreborgin siivin vaikkapa Kreikan Pargaan, Lefkakselle tai Palerokseen.

Kreikassa koronavirusepidemiatilanne on verrattain hyvä. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis lupaili esimerkiksi CNN:n haastattelussa, että mikäli kaikki menee hyvin, maa voisi aueta jossain määrin jonkinlaiselle turismille 1. heinäkuuta. Siis muutama viikko sen jälkeen, kun Tjäreborg lupailee lennättävänsä suomalaisia sinne.

Mallorcallekin pitäisi päästä 15.6. alkaen. Espanjan hallituksen mukaan maansisäinen turismi saattaa käynnistyä heinäkuun alussa.

Onko moni ostanut matkoja kesäkuun lopulle?

”Minulla ei ole lukuja, mutta se tietysti tiedetään, että kauppa ei juurikaan käy”, sanoo Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen. Varauksia on hänen mukaansa ”hyvin vähäisesti ja ne ovat kohdistuneet talveen.” Kesäkuun varauksiin yhtiö on antanut ilmaisen muutosoikeuden.

Aurinkomatkat perui kaikki matkansa heinäkuun loppuun. Onko Tjäreborg harkinnut yleisperuutusta?

”Joudumme tässä vaiheessa käymään monia eri skenaarioita läpi ja seuraamaan tilannetta. Aurinkomatkat on ehkä vähän toisenlaisessa asemassa, kun ovat osa Finnair-konsernia. Mutta kyllä meillä mietitään tarkkaan, miltä tilanne näyttää ja miten edetään.”

Tästähän seuraa teille vain lisätyötä ja riski, että asiakkaanne pettyvät?

”Kyllä mediassa on niin vahvasti koronakriisi esillä, että eipä siellä juuri innokkaita varaajia kesäkuun loppuun ole.”

Virtanen ennakoi, että myös yhtiön talven matkatarjonta joudutaan vielä suunnittelemaan uusiksi.

Matkanjärjestäjä TUI:n nettisivulla lukee: ”Jatka lomaunelmointia – Yhdessä matkaamme taas pian”. Lomia on myynnissä 18. kesäkuuta alkaen Kreikkaan, Kroatiaan ja Turkkiin muutos- ja peruutusoikeudella.

”Meidän ykköskohteet Kreeta ja Rhodos, ne ovat siellä kyllä vahvasti”, sanoo TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Kreikan uutiset kertovat, että maan turismia avataan vasta heinäkuussa.

”Seuraamme tilannetta koko ajan, ja jos viranomaiset sanovat, että ei saa vielä mennä, ne sitten peruutetaan.”

Espanjan-lomat olivat vielä viime viikolla myynnissä mutta ovat nyt kadonneet. Aaltosen mukaan se johtuu siitä, että Mallorcalle on lennetty Norwegianin koneella. Norwegian ei ilmoittamansa mukaan todennäköisesti lennä ennen ensi kevättä kuin joitakin Norjan sisäisiä lentoja. Mallorcan-matkoja ei vielä ole peruttu mutta ne on otettu pois myynnistä. Myös Menorcan-matkat on otettu pois myynnistä, Aaltonen kertoo.

”Tämä on niin kovin kummallinen tilanne. Kukaan ei oikein tiedä, mikä kohde aukeaa ensimmäisenä”, hän päivittelee.

