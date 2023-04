Eri arvioiden mukaan Kremlissä on käynnissä valtataistelu. Arkistokuva.

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) nostaa päivittäisessä raportissaan esiin Meduza-lehden tiedot, joiden mukaan venäläinen liikemies ja Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin etenee poliittisissa aikomuksissaan.

Meduzan mukaan Prigožinin kasvava yhteistyö Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen kanssa kertoo todennäköisesti siitä, että Prigožin yrittää saada puolueen valtaansa, ISW kertoo. Ajatushautomo toteaa raportoineensa jo aiemmin Prigožinin ja Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen johtajan Sergei Mironovin lähentyneistä väleistä. Mironov on puolustanut yksityisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin asemaa. ISW:n mukaan tämä kehitys voi laukaista yhä pahempaa säröilyä Kremlin valtakoneistossa.

Kremlin valtataistelusta on julkisuudessa esitetty arvioita jo pidemmän aikaa.

Meduzan mukaan Prigožinin tähtäimessä olisi Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen Pietarin-alueen johtopaikka. Näin Prigožin pyrkisi kasvattamaan valtaansa Pietarissa, jossa hän on aiemminkin osallistunut valtataisteluihin. Prigožin on riidellyt pitkään Pietarin kuvernöörin Alexander Beglovin kanssa. Tästä syystä Kreml tuskin sallii Prigožinille vallan kasvattamisen Oikeudenmukainen Venäjä -puolueessa, ISW arvioi.

Wagnerin rahoittaja Prigožinin ja Venäjän sotilasjohdon välillä on jo pitkään ollut kitkaa Ukrainan hyökkäyssotatoimia koskien. Julkisuudessa on arvioitu, että Prigožin pyrkisi kasvattamaan poliittista valtaansa, ja hänen on spekuloitu jopa haluavan korkeille paikoille Kremlissä.

