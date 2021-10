Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset nostavan hitusen kannatustaan Helsingin Sanomien puoluegallupissa.

Kokoomuksen kannatus on nyt 21,2 ja perussuomalaisten 18,5 prosenttia. Molempien kannatus on noussut edellisestä mittauksesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Yhtä pieni muutos näkyy keskustan ja vihreiden kannatuksessa, mutta alaspäin. Keskustan kannatus on nyt 12,5 ja vihreiden 10,1 prosenttia.

Sdp on perussuomalaisten edellä mittauksen toisena 18,5 prosentin kannatuksella. Piristystä on viime mittauksesta vain 0,1 prosenttiyksikköä. Kolmen kärjellä kokoomuksella, sdp:llä ja perussuomalaisilla on siis reipas kaula seuraaviin puolueisiin.

Vasemmistoliiton kannatus on nyt 7,7, rkp:n 4,5, kristillisdemokraattien 3,6 ja liike nytin 2,2 prosenttia.

Kantar TNS haastatteli mittausta varten 18.9.–15.10.2021 2392 henkilöä puhelimitse. Heiltä kysyttiin puoluekannatusta viime kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa, jos ne järjestettäisiin nyt. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.