Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Petteri Orpo katsoo, että valiokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Mika Niikon (ps) esiin nousseet Kiina- ja sähkötupakkakytkökset on selvitettävä tarkoin. Jos vakavat väitteet pitävät paikkansa, Niikko ei voi jatkaa valiokunnan johdossa, Orpo sanoo MTV:lle.

Suomen Kuvalehti on nostanut esiin kytköksiä Niikon yritystoiminnan ja hänen poliittisen vaikuttamisensa välillä. Niikko on epäilyjen mukaan puoltanut Suomen ja Kiinan välisen yritysyhteistyön edistämistä sekä puolustanut sähkötupakointia samaan aikaan, kun on ollut mukana Kiinaan ja sähkötupakointiin kytkeytyvissä yrityksissä.

Kokoomusjohtaja Orpon tiukka linja ei miellytä perussuomalaisten kansanedustajia Jani Mäkelää sekä Sanna Antikaista. Kilpailevan oppositiopuolueen edustajat ilmoittavat, että kokoomuksen tulee laittaa puheenjohtajansa vaihtoon, jotta puolueet voisivat tehdä yhteistyötä.

”Petterillä on nyt vähän turhan suuret luulot itsestään. Vahvistaa entisestään käsitystäni, että kokoomuksen johdon on henkilöiden vaihduttava ennen kuin yhteistyö heidän kanssaan on mahdollista”, Mäkelä kirjoittaa Twitterissä.

Antikainen tukee ilmoittaen olevansa samaa mieltä.

Niikko itse totesi keskiviikkona tiedotteessaan, että Suomen Kuvalehden jutussa mainittu, sähkötupakan maahantuontia suunnitellut yritys Finnsolid Export ei ole ”harjoittanut kauppaa sähkötupakka-alalla eikä mitään muutakaan liiketoimintaa ennen syksyä 2018”. Niikko luopui osakkeistaan vuonna 2015, mistä lähtien hänen poikansa on omistanut yrityksen.

Sähkötupakkaan liittyvät eduskuntakeskustelut, joissa Niikko puolusti sähkötupakkaa, käytiin vuonna 2016.

Niikko kuitenkin kertoi, että hänen poikansa ”myi muutaman kuukauden ajan sähkösavuketuotteita” Niikon omistaman Eurosolid Oy:n kautta.

”Tupakkalain eduskuntakäsittelyn aikoihin myyntityö oli jo lopetettu. Minä itse tai kukaan lähipiirissäni ei suunnitellut sähkötupakan myyntiä, saati maahantuontia, eduskuntakeskustelun aikaan tai sen jälkeen”, Niikko vakuuttaa.

