Venäjä pitäisi presidentti Vladimir Putinin pidättämistä sodanjulistuksena, sanoo Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev Reutersin ja AFP:n mukaan. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) antoi viime viikolla pidätysmääräyksen Putinista ja Venäjän lapsiasianvaltuutettu Marija Lvova-Belovasta.

Pidätysmääräyksen perusteena ovat ukrainalaislasten laittomat siirrot Venäjälle. Mikäli Putin matkustaa mihin tahansa ICC:n perustamissopimuksen ratifioineeseen valtioon, sen viranomaisilla on velvollisuus pidättää hänet ja luovuttaa tuomioistuimelle Haagiin. Yhteensä 123 valtiota on ratifioinut Rooman perussäännön, jonka pohjalle ICC on perustettu.

Venäjän presidenttinä vuosina 2008–2012 toiminut Medvedev ei usko Putinin joutuvan pidätetyksi, mutta innostui silti spekuloimaan venäläismedialle.

”Ydinasevallan valtionpäämies saapuu esimerkiksi Saksan alueelle ja hänet pidätetään. Mitä tämä tarkoittaa? Sodanjulistusta Venäjän federaatiolle”, Medvedev linjasi.

Medvedevin mukaan Venäjä vastaisi tässä tapauksessa koko voimallaan, jolloin ”raketit lentäisivät parlamenttiin ja liittokanslerin toimistoon”. Raivokkailla lausunnoillaan hyökkäyssodan aikana profiloitunut Medvedev korosti ICC:n päätöksen heikentävän Venäjän ja länsimaiden suhteita entisestään.

Hän myös vähätteli ICC:n merkitystä ja korosti, ettei Venäjä ole ratifioinut sen perustussopimusta. Suurvalloista myöskään Yhdysvallat tai Kiina eivät ole ratifioineet ICC:n sopimusta.

Venäjä on ilmoittanut aloittaneensa rikostutkinnan ICC:n syyttäjästä Karim Khanista ja useista tuomareista, joiden päätöksiä maa pitää laittomana. Medvedev vihjaili aiemmin Telegram-kanavallaan, että Venäjä voisi tehdä ohjusiskun myös ICC:n päämajaan.