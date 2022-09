Suomalaisista 37 prosenttia on vähentänyt kulutustaan selvästi viime aikoina. Lähes kaksi miljoonaa suomalaista kertoo käyttävänsä enemmän aikaa ja vaivaa hintojen vertailuun ennen ostoa.

Lisäksi 1,2 miljoonaa ihmistä on alkanut harkita tavaroiden ostamista käytettynä uusien sijaan.

Markkinointitoimisto Dagmarin elokuussa tekemän Kuluttajien asennemuutos 2022 -tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat nyt todella huolissaan, mikä heijastuu suoraan kulutustottumuksiin.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 16–79-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn vastasi 1056 henkilöä.

Kulutuksen väheneminen ja oman talouden tarkkaileminen pohjautuu huoleen: vastaajia pyydettiin ajattelemaan aikaa ennen koronapandemiaa, Ukrainan sotaa ja inflaatiota, ja vertaamaan sitä käytökseensä nykyään.

Talous ja politiikka huolena

Vastaajista 74 prosenttia on huolissaan Suomen talouden tilanteesta, 66 prosenttia on ahdistunut maailman poliittisesta tilanteesta ja 58 prosenttia mietityttää oma talous.

"Ihmisten huoli aiheuttaa epävarmuutta, suunnitelmallisuutta ja varovaisuutta. Viimeisen puolen vuoden aikana muutos kuluttajien käyttäytymisessä on ollut nopeampaa kuin koskaan 2000-luvulla”, Dagmarin tutkimusjohtaja Kirsi Laakso kertoo tiedotteessa.

Huomioitavaa on, että ylimmän tuloluokan talouksissa asuvista jopa 33 prosenttia ilmoittaa vähentäneensä kulutustaan selvästi viimeisen puolen vuoden aikana.

"Hinnat eivät ole vielä edes nousseet ihan valtavasti ainakaan kaikilla toimialoilla, ja silti myös ne ihmiset vähentävät, joilla ei olisi tarvetta. Varaudutaan siis huonompiin aikoihin, ja se kiihdyttää inflaatiota entisestään.”

Kaksi viidestä yrittää käydä ruokakaupassa mahdollisimman harvoin ja ostaa kerralla enemmän. 31 prosenttia vastaajista on alkanut kiinnittää huomiota pahan päivän varalle säästämiseen.

Samoin 30 prosenttia suomalaisista käyttää aiempaa enemmän aikaa suunnitteluun ennen tuotteiden tai palveluiden ostoa. Vastaajista 29 prosenttia myös syö ja laittaa ruokaa kotona aiempaa enemmän.

Selkeitä vähentämisen kohteita ovat liikkuminen ja ruokailu. 46 prosenttia vastaajista on vähentänyt tai lopettanut kokonaan ravintoloissa ja kahviloissa käymisen.

Hieman useampi, eli 47 prosenttia on saanut säästöjä vähentämällä polttoaineen kulutusta eli autoilua.

Suomalaisista 24 prosenttia on vähentänyt ulkomaanmatkailua – ja lähes joka viides kertoo lopettaneensa ulkomaanmatkailun kokonaan. Kotimaan matkailua on vähentänyt tai kokonaan lopettanut 38 prosenttia vastaajista.

Onko hankinta välttämätön?

Kolmannes vastaajista on vähentänyt kulttuuripalveluiden käyttöä, ja joka kymmenes on lopettanut kulttuuripalveluista nauttimisen täysin. Kampaajalla ja hierojalla käymistä eli hyvinvointipalveluita on vähentänyt neljännes (26 prosenttia).

Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti sijoitukset ja osakkeet kohteeksi, jonka käyttöä he ovat vähentäneet tai lopettaneet kokonaan.

Tutkimuksessa myös selvisi, että vastaajista kolmannes on päättänyt jättää tekemättä jonkin suuremman hankinnan.

Laakson mukaan välttämättömien tuotteiden, kuten elintarvikkeiden kohdalla mietitään mahdollisia korvaavia tuotteita tai tarjoustuotteita. Muiden tuotteiden ja palveluiden osalta mietitään, tarvitaanko sitä lainkaan tai voisiko käyttöä vähentää.

Tutkimuksessa ilmeni myös jotakin hyvää: 37 prosenttia suomalaisista kiinnittää tällä hetkellä huomiota omaan hyvinvointiinsa enemmän kuin ennen. 31 prosenttia on myös lisännyt kotimaisten tuotteiden ostamista viimeisen puolen vuoden aikana.

"Suomalaisten tuotteiden ostamisella ihmiset voivat tukea Suomen taloutta ja tehdä jotakin sen eteen, että työpaikat pysyisivät kotimaassa. Suomalaisten tuotteiden ostaminen on myös ekologinen valinta”, Laakso toteaa.