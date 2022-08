Kirjailija Sofi Oksanen ottaa kantaa tunnetun venäläisen äärinationalistisen filosofin Aleksandr Duginin tyttären Darja Duginan kuolemaan autopommi-iskussa.

Iskusta kerrottiin viikonloppuna. Julkisuudessa on pohdittu, oliko iskun varsinainen kohde Dugin, jonka oli tarkoitus olla saman auton kyydissä.

Oksanen näkee viestin tapauksen ajankohdassa. Hän muistuttaa Twitterissä, että 19.–21. elokuuta vuonna 1991 valta yritettiin kaapata Neuvostoliitossa. Oksanen näkee tapauksessa viestin, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinnossa luetaan.

”Se oli alku venäläisten vuosikymmenen kaaokselle. Luulen, että tämä on se viesti, joka Kremlissä luetaan. Putin on suuri symbolisten päivämäärien ystävä”, Oksanen tviittaa.

Oksanen arvioi myös, että autopommi-isku on merkittävä tapaus.

Hän kuitenkin toteaa, että joillekin tapaus tekee Duginista ”marttyyrin, joka on uhrannut tyttärensä”.

”Tämä voi vahvistaa Dugin-myyttiä ja se on myytti, jolla on väliä. Duginilla ei ole todellista valtaa, mutta myytti hänen ympärillään voi olla hyödyllinen työkalu”, Oksanen arvioi.

”Viesti on myös tämä: Venäjä on heikompi kuin miltä näyttää. Jos Putinin on tarkoitus tarjota turvaa liittolaisilleen, hän ei täytä odotuksia. Tämä on turvallisuusvaltion epäonnistuminen”, Oksanen arvioi.

Darja Dugina oli toimittaja, joka on tukenut Venäjän sotatoimia Ukrainassa. Hän on Britannian pakotelistalla. Aleksandr Dugin puolestaan on tunnettu äärinationalisti, jonka arvioidaan kuuluvan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin ja häntä kutsutaan”Putinin aivoiksi”. Aleksadr Dugin on ollut Yhdysvaltain pakotelistalla vuodesta 2015, koska hänen on väitetty olleen osallinen Krimin valtaukseen.

Sofi Oksanen on käsitellyt romaaneissaan Viron historiaa neuvostomiehityksen aikana ja ollut toimittamassa myös tietokirjaa aiheesta. Hän on kritisoinut pitkään myös Putinin hallintoa.

