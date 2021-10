Euroopan komissio avaa neuvottelut uusista budjetti- ja velkakurisäännöistä tänään iltapäivällä. Neuvottelujen pohjaksi kirjoitettu mietintö vuodettiin julkisuuteen jo maanantai-iltana. Mietinnössä on 11 kysymyksen lista.

Uuden Suomen Katja Incoronato perkaa ensireaktiot vuodetusta listasta analyysissaan.

Euroalueen yhteisestä budjetista ja verotuksen siirtämisestä EU:lle olisi odotettavissa näyttävä vääntö eduskunnassa, eikä helpota se, että seuraavat eduskuntavaalit pidetään keväällä 2023, Uuden Suomen analyysissa todetaan.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen kommentoi, että komissio näyttää haluavan käydä todellista keskustelua EU:n budjettisääntöjen uudistamisesta ”ilman että jää fiilistä, että asia on jo valmiiksi päätetty Saksan ja Ranskan kanssa”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on avannut keskustelun niin sanotusta kultaisesta säännöstä. Se rajaisi vihreät investoinnit velkakurin ulkopuolelle, ja Marin on esittänyt vastaavaa Suomen kehysmenettelyyn. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on ainakin aiemmin ollut tiukemmalla linjalla.

”Näkisin Marinin avauksessa kehysmenettelyn uudistuksesta Saarikon tiukemman linjan haastamista”, Ronkainen arvioi.