Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritsoi viikonloppuna kovin sanoin pääministeri Sanna Marinin (sd) toimintatapaa ja hallituksen epämääräisiä tavoitteita koronaviruksen torjumisessa.

Orpo piti hyvänä hallituksen linjaamaa strategiaa "testaa, jäljitä, eristä ja hoida”, mutta täsmälliset tavoitteet ja keinot ovat jääneet hänen mukaansa epäselviksi. Orpon mukaan ”jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”. Hän on myös vaatinut tarkkoja lukuja hallituksen tavoitteista.

Orpo arvosteli Marinia siitä, että kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota. Marin piti väittämiä valheellisina, sillä hänen mukaansa kansanedustajien kysymyksiin on vastattu ja hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Marin ei ole toistaiseksi suostunut avaamaan tarkasti, missä tilanteessa rajoituksia kiristettäisiin uudelleen. Hän on korostanut kokonaisharkintaa ja sitä, ettei hallitus tuijota mitään yksittäistä lukua.

Nyt pääministeri jatkaa sanasodasta ryöpsähtänyttä keskustelua Twitterissä. Hänen mukaansa hallituksen linjaukset on tehty kokonaisharkinnan pohjalta ja hallitus arvioi epidemiologisia ja juridisia näkökohtia, mutta myös toimien vaikutusta talouteen ja ihmisten hyvinvointiin.

”On tärkeää ymmärtää tavoitteiden, strategian ja tilanteen seurannan mittareiden ero. Mittareiden arvot eivät ole tavoitteita, kuten ei pidäkään olla. Ne kuvaavat tilanteen kehittymistä, eikä yksittäinen mittari ja sen kulloinenkin luku kerro kokonaisuutta”, pääministeri painottaa Twitterissä.”

”Hallituksen tavoitteena on viruksen leviämisen estäminen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen. Nämä tavoitteet ovat pysyneet ja olemme toimineet vastaavasti. Rajoitustoimia on asetettu ja on yhä käytössä, jotta virus ei leviäisi.”

Marinin mukaan mittareita on avannut tarkemmin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö viime keskiviikkona.

”Pyrimme tietenkin siihen, ettei virus leviäisi. Tähän pyritään niin rajoitustoimilla kuin testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia tehostamalla. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti, jotta siihen voidaan reagoida. Ratkaisut tehdään kokonaisharkinnan pohjalta”,