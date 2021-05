Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 35 miljoonan euron leikkaus ”tulee kohdistumaan tavalla tai toisella tieteeseen”, vahvistaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk).

Tiedemaailma on ottanut pöyristyneenä vastaan ilmoituksen, josta Saarikko kertoi korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa tiistaina. Tuolloin jäi epäselväksi, kuinka suuri osa OKM:n sopeutustarpeesta kohdistuu tieteeseen.

Saarikon ilmoitus nousi esiin keskiviikkona koulutuspoliittisen selonteon käsittelyssä, ja Saarikko vahvisti eduskunnan täysistunnossa, että koko 35 miljoonan sopeutus menee tieteestä.

Hallitus linjasi puoliväliriihessään OKM:n leikkauksen kohdentamisesta tiede- ja kulttuuriministerin tontille OKM2-sektorille. Linjauksen mukaan nämä leikkaukset eivät kohdistu koulutukseen eivätkä opintososiaalisiin etuuksiin. Tilannetta vaikeuttaa se, että korona on syönyt Veikkaus-voittovaroja.

”Omalla vastuualueellani on myös kulttuurin, nuorison ja liikunnan kysymykset, joihin tulee kohdistumaan kriittisiä ratkaisuja Veikkauksen voittovarojen vuoksi, ja se alenema johtaa siihen, että kaikkea ei pystytä kompensoimaan. Näin ollen 35 miljoonan euron leikkaus tulee kohdistumaan tavalla tai toisella tieteeseen – miten, on osa julkisen talouden suunnitelman prosessia, joka tarkentuu. Me tietenkin varjelemme kaikin mahdollisin tavoin perustutkimusta”, Saarikko sanoi.

Tämän vuoden talousarvioon verrattuna rahoitus taiteelle, liikunnalle, nuorisotoiminnalle ja tieteelle vähenee 41 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja noin 54 miljoonalla euroa vuonna 2023, OKM kertoo.

Saarikko ja kokoomuslaiset riitelivät viime kauden leikkauksista

Saarikko muistutti kansanedustajia viime kausien koulutusleikkauksista, vaikka ”vanhojen muistelu ei vie Suomea eteenpäin”.

”Kataisen hallituksen kaudella koulutukseen kohdistettiin noin 900 miljoonan säästöt ja viime kaudella kokoomuslainen opetusministeri kohdisti koulutukseen säästöjä noin 400 miljoonaa, ja näistä molemmista puuttuvat vielä indeksijäädytykset”, Saarikko totesi eduskunnassa.

Viime kaudella keskusta oli pääministeripuolue.

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman totesi eduskunnassa, ettei hallituksen leikkauspäätöstä voi perustella sillä, ”mitä edelliset hallitukset tai hallitus on keskustan johdolla tehnyt”. Hänen mukaansa hallituksen leikkauspäätös on ristiriidassa hallitusohjelman, yhteisesti hyväksytyn tutkimus- ja tuotekehityksen TKI-tiekartan sekä täysistunnossa käsittelyssä olleen koulutuspoliittisen selonteon kanssa.

”Eikö kuitenkin pienempi paha olisi ollut tehdä niitä aitoja työllisyystoimia riihessä, kun se olisi ollut vastavoima tälle velkaantumiselle ja näille ikäville leikkauksille? Siksi kokoomus on vaatinut näitä työllisyystoimia”, Vikman sanoi.

Myös sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok) muistutti Saarikkoa siitä, että viime kaudella hallituksessa olivat sekä keskusta että kokoomus.

”Ei meistä kukaan olisi halunnut leikata koulutuksesta, mutta niin sitä vaan leikattiin ja tehtiin 140 000 uutta työpaikkaa, jotta tällä hallituksella on mahdollisuus mällätä. Siitä syystä pidin sitä todella ikävänä, että te puhuitte viime kauden opetusministeristä. Te tiedätte tasan tarkkaan sen, että se oli koko hallituksen päätös, ja siitä te ette irti pääse”, Risikko sanoi.

Saarikko tyrmää turve–tiede-vastakkainasettelun

Saarikko tarttui kokoomuksen kansanedustajan Sari Sarkomaan välihuutoon ”turve ja tiede”.

"Aloitan poikkeuksellisesti tarttumalla edustaja Sarkomaan välihuutoon. Te totesitte, että turpeelle riittää rahaa mutta tieteelle ei. Jos se on se tyylilaji, joka halutaan valita, vastaan siihen mielelläni. Tämän vuoden päätöksenä toimialalle, jolta elinkeino on päättymässä, kohdennetaan 60 miljoonan euron taloudellinen tuki ja ensi vuonna 10 miljoonan euron. Nämä tiedekeskustelut liittyvät vuoteen 23, enkä ole muutenkaan varma, edistääkö suomalaisen yhteiskunnan yhteistä hyvää tällaisten asioiden vastakkainasettelu”, Saarikko sanoi eduskunnassa.

Saarikko huomautti kokoomuslaisille, että työllisyystoimien vaikutukset tulevat ”pitkäjänteisesti esiin” ja hallitus tekee myös työllisyyteen toimia.

”Mutta olen ymmärtänyt, että teidänkin puolueenne haluaa, että Suomessa velkaantuminen otetaan haltuun, ja sitä tarkoittaa päätökset, jotka kohdistuvat nyt useammalle hallinnonalalle liki 400 miljoonan euron miinusmerkkisenä ratkaisuna. Ja voin vakuuttaa – ja luulen, että tiedättekin aiemmista hallitusvastuukokemuksista – että niiden päätösten tekeminen ei ole erityisen mukavaa, mieluista, ja kyllä, niihin kohdistuu valtavasti kritiikkiä. Uskon, että muistatte tämän hallitusvastuusta ajalta, jolloin kohdistitte koulutukseen miljardiluokan leikkauksia”, Saarikko totesi.

Entä Vanhasen esittämä TKI-miljardipotti?

Hallitus aikoo kutsua parlamentaarisesti koolle kaikki eduskuntapuolueet selvittämään keinoja TKI-tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on nostaa TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Saarikon mukaan on aivan selvää, että tämä ”ei tule tapahtumaan milloinkaan pelkästään julkisella rahalla, vaan ennen kaikkea meidän pitää luoda näkyä yksityiselle rahoitukselle, että kannattaa sijoittaa Suomeen, satsata innovaatioihin”.

”Siksi myös puoliväliriihessä päätettiin nykyistä laajemman TKI-verovähennyksen selvittämisestä, joka olisi kannustamassa myös yksityistä rahaa paremmin liikkeelle tämän meitä yhdistävän ja tärkeän aihepiirin äärelle”, Saarikko sanoi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on esittänyt, että tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia voitaisiin lisätä useiden miljardien TKI--rahastolla tai monivuotisella budjettimäärärahalla, jos reunaehdot julkisen talouden näkymistä täyttyvät. Vanhasen mukaan tämä vaatisi parlamentaarista sitoutumista yli vaalikausien.

"Olen ollut havaitsevinani, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja on nimenomaan tuominnut valtiovarainministerin tekemän esityksen siitä, miten tämä miljardiluokan kysymys voitaisiin järkevästi taloudellisesti rahoittaa. Ja kuulen tietenkin mielelläni sitten teidän ehdotuksenne, miten tämä olisi järkevää toteuttaa, mikäli tämä ehdotus ei kelpaa”, Saarikko näpäytti eduskunnassa.

”Saldo euroissa on myönteinen”

Saarikon mukaan ”tämän vaikean päätöksen keskellä” voidaan todeta, että kuluvan vaalikauden ”satsaus ja saldo korkeakoulutuksen euroissa on myönteinen”. Koko korkeakoulutuksen ja tieteen hallinnonalan euromääräinen satsaus Suomessa on Saarikon mukaan 3,38 miljardia euroa ja viime vuonna satsattiin 90 miljoonaa euroa lisää Suomen Akatemiaan.

”Mittasuhteet on hyvä muistaa, vaikka päätös on erittäin valitettava enkä mitenkään ylpeänä tai tyytyväisenä siitä täällä kerro. Mutta koska se on osa hallituksen päätöksiä, siitä pitää suoraselkäisesti kantaa vastuu koko hallituksen.”

”Akatemialle todellakin viime vuonna 90 miljoonaa euroa lisärahoitusta, perusrahoitus kuntoon sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistopuolella, indeksit on palautettu ja niin edelleen. Minulla on vahva käsitys siitä, että jos yhdessä tämä sali tahtoo, me pystymme vastaamaan tähän TKI-rahoituksen kansalliseen tavoitteeseen.”

Koulutuspoliittinen selonteko menee lähetekeskustelun jälkeen tulevaisuusvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan. Mietinnön kirjoittaa sivistysvaliokunta, joka aikoo valmistelussaan kuulla myös viidesluokkalaisia koululaisia.

Opetusministeri Jussi Saramon (vas) mukaan koulutuspoliittinen selonteko avaa näkymän siihen, miten koulutusta on kehitettävä pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Selonteko kattaa koulutuksen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.

Lähetekeskustelussa eduskuntaryhmät ja kansanedustajat kiinnittivät huomiota muun muassa koulutuksen tasa-arvon turvaamiseen, rahoitukseen, koulutusresurssien kohdentamiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin.​ Selontekoa arvosteltiin esimerkiksi konkretian puutteesta.