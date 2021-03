Euroopan lääkevirasto EMA aloittaa venäläisten kehittämän Sputnik V -koronarokotteen arvioinnin.

Rokotteesta tehtyjen tutkimusten perusteella rokote käynnistää kehossa koronavirukseen kohdistuvan vasta-ainereaktion, joka voi estää koronasairauden.

EMA:n arvioinnissa punnitaan rokotteen riskien ja hyötyjen suhdetta, ja arviointia jatketaan kunnes tietoa on kerätty tarpeeksi virallista myyntilupahakemusta varten. Rokote käy läpi saman turvallisuus- ja tehokkuusarvioinnin kuin muutkin rokotteet. Nyt tehtävä arviointi tulee lyhentämään mahdollisen myöhemmän myyntiluvan käsittelyaikaa, koska tutkimustiedot on arvioitu sitä mukaa kun niitä kertyy.

Sputnik V -rokote on mnra-rokote, joka käynnistää kehossa reaktion, joka vastustaa SARS-CoV-2-virusta. Se on tehty kahdesta eri adenoviruksesta, jotka annetaan kahdessa annoksessa: Ensimmäinen ensimmäisessä rokotteessa ja toinen myöhemmin annettavassa tehosteannoksessa. Adenovirukset on muunnettu niin, että ne sisältävät geenin SARS-CoV-2-piikkiproteiinin valmistamiseksi. Kun rokote on annettu, se siirtää SARS-CoV-2-geenin kehon soluihin. Solut käyttävät geeniä piikkiproteiinin tuottamiseen. Henkilön immuunijärjestelmä kohtelee tätä piikkiproteiinia vieraana ja tuottaa luonnollista puolustusta - vasta-aineita ja T-soluja - tätä proteiinia vastaan.

Jos rokotettu henkilö joutuu myöhemmin kosketuksiin SARS-CoV-2: n kanssa, immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen piikkiproteiinin ja on valmis hyökkäämään sitä vastaan: vasta-aineet ja T-solut voivat yhdessä tappaa viruksen, estää sen pääsy kehon soluihin ja tuhota tartunnan saaneet solut, mikä auttaa suojautumaan covid-19: ltä.

