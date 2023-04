Kokoomusjohtaja Petteri Orpo kutsuu tänään joukon puolueita lähtemään Säätytalolle neuvottelemaan hallitusohjelmasta.

Jo pitkän aikaa on näyttänyt ilmeiseltä, että hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet ovat vaalivoittaja kokoomuksen itsensä lisäksi paikkamääräänsä eduskunnassa lisännyt perussuomalaiset sekä asemansa vaaleissa säilyttäneet RKP ja kristillisdemokraatit. Tänään tieto on vahvistunut.

Nelikolla on yhteensä 109 kansanedustajaa, eli lähtökohtaisesti riittävä enemmistö toimintakykyisen hallituksen rakentamiseksi tulevan neljän vuoden ajaksi.

Vaalivoittajien hallitus olisi toteutuessaan talousoikeistolainen, koska kaikki neljä puoluetta ovat talouspolitiikan ytimeltään oikeistolaisia.

Toisella tavalla sanottuna kokoonpano on myös porvarillinen, johon mielikuvissa liitetään varallisuuden kerryttämistä sekä koulutuksen ja sivistyksen arvostamista. Tämä porvarillinen eetos koskee varsinkin kokoomusta ja RKP:tä.

Orpon mahdollista neljän puolueen hallitusta voi määrittää myös liberaali-konservatiivi-akselilla. Kumpaakin laitaa nelikossa on mukana. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset harasivat aikoinaan esimerkiksi tasa-arvoista avioliittolakia vastaan, kun RKP oli yhtenä joukkona lain puolesta ja kokoomuskin pääosin.

Nykyisellään nelikon ylivoimaisesti selkein liberaalipuolue on RKP ja selkein konservatiivipuolue kristillisdemokraatit. Kuinka ne saavat tahtojaan läpi, on hallituksen poliittisen arvokokonaisuuden toteutumisen kannalta tärkeää.

Se taas, kuinka oikeistolainen leima Orpon hallitukseen lopulta voidaan liittää, riippuu kahdesta asiasta. Kaikkein oleellisinta on, minkälaisen hallitusohjelman nelikko onnistuu kompromissien kautta laatimaan, mutta toisaalta oleellista on myös se, keille kansanedustajille ministerin salkkuja jaetaan.

Hallitusohjelman oikeistolaisuuden määrittää isossa kuvassa se, kuinka paljon hallitus lupaa ohjelmassaan leikata sosiaaliturvaa vaikkapa ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta ja keventää ansiotulojen verotusta (myös hyvätuloisilta) sekä se, kuinka paljon humanitaarista maahanmuuttoa hallitus aikoo toimenpiteillään rajoittaa ja siinä ohessa leikata kehitysapua.

Orpon hallituksen poliittisen kokonaispaketin ratkaisevat kaikki neljä puoluetta, mutta Orpon kokoomus ja Riikka Purran johtama perussuomalaiset on suurimpina puolueina erityisasemassa. Kokoomus ajaa etunenässä julkisen talouden sopeuttamista ja perussuomalaiset maahanmuuton rajoittamista.

Perussuomalaiset asettaa omaan eritysasemaansa vielä se, että puolueen eduskuntaryhmässä on vaaleissa paljon ääniä keränneitä näkyviä poliitikkoja, joiden ilmaantuminen Purran ministerilistalle ei olisi ihan mutkaton juttu kaikille hallituskumppaneille.

Ryhmässä on esimerkiksi kansanedustaja ja perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen, joka on tuomittu kolmesti kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Siellä on myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokuntaa viime vaalikaudella johtanut Jussi Halla-aho, joka on saanut samalla nimikkeellä yhden tuomion.

Perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas on myös ollut epäiltynä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, mutta syyte hylättiin.

Lisäksi eduskuntaan palasi näissä vaaleissa puoleen entinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari, joka on europarlamentissa toimiessaan toivonut äärioikeistolaista Marine Le Peniä Ranskan presidentiksi. Le Pen tunnetaan yhteyksistään Putinin Venäjälle.

Sen lisäksi, että Purrasta itsestään tulisi Orpon hallituksen valtiovarainministeri, lienevät perussuomalaisten ministeripohdinnoissa ainakin kansanedustajat Leena Meri, Mari Rantanen, Lulu Ranne, Arja Juvonen, Ville Tavio, Sakari Puisto, Ville Vähämäki ja Jari Ronkainen.