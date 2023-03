Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Hornet-keskustelua saapuessaan EU-johtajien huippukokoukseen Brysselissä.

Marinin taannoisen Hornet-puheet Kiovassa ovat nousseet uudelleen esiin, kun Helsingin Sanomat ja Iltalehti ovat kertoneet lähteisiinsä perustuen, että Ukraina on pyytänyt Suomelta keskusteluja mahdollisuudesta saada Hornet-hävittäjiä Ukrainaan. Pyyntö on esitetty kolmenvälisesti, sillä mahdollisissa keskusteluissa olisi mukana myös Yhdysvallat, jolta valmistajamaana tarvittaisiin jälleenvientilupa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vahvisti iltapäivällä omassa tiedotustilaisuudessaan, että Ukraina on lähestynyt puolustusministeriötä ja pyytänyt keskustelua Suomen Hornet-kalustosta. Puolustusministeri suhtautuu Hornetien luovuttamiseen kielteisesti, sillä Suomi tarvitsee ne lähivuosina omaan käyttöönsä.

Aiemmin Marinin Kiovan-vierailun yhteydessä nousi kohu, kun Marin itse nosti Suomen Hornetit esiin toimittajan kysyttyä häneltä Kiovassa hävittäjistä.

”Me tiedämme, että me olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen, ja kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle, sitten että Suomi voisi osaltaan tässä auttaa – mutta mitään päätöksiä ei ole tehty”, Marin sanoi Kiovassa.

Marinin kommenteista nousi kohu, koska Horneteista ei ollut keskusteltu etukäteen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa.

”Emme pääse tätä keskustelua pakoon”

Marinilta kysyttiin mediatiedoista Brysselissä, mutta tämä korosti, ettei voi kommentoida millään tavalla Ukrainan pyyntöjä koskevia yksityiskohtia. Hänen mukaansa Ukraina on pyytänyt Suomelta apua aivan kuten muiltakin EU-mailta saadakseen lisää aseistusta maahan. Myös Suomi on saanut pyyntöjä koskien erilaisia materiaaleja ja Suomi valmistelee parhaillaan järjestyksessä 14. tukipakettiaan Ukrainalle, Marin kertoi.

Suomen linja Ukrainan tukemisesta on yhtenäinen, Marin painotti.

Hän huomautti, että ilmapuolustuksesta ja hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle käydään laajasti keskustelua eurooppalaisella tasolla ja monet maat ovat tällaisia päätöksiä jo tehneet.

”Emme tätä keskustelua myöskään Suomen päässä pääse pakoon, vaan tämä on meidänkin edessämme. Ukraina tarvitsee monenlaista tukea ja mielestäni meidän pitää tuota tukea pystyä tarjoamaan.”

Horneteja Ukrainaan jo ennen F-35:a?

Marinilta kysyttiin, voiko Suomi luovuttaa osan nykyisistä 64 Hornetista jo ennen kuin uudet F-35-hävittäjät ovat saapuneet.

”Tämä on kysymys, joka pitää hyvin huolellisesti käydä läpi”, Marin vastasi.

Marin kertoi keskustelleensa hävittäjäkysymyksestä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenzkyin kanssa jo ennen Ukrainassa vierailemista kokousten yhteydessä. Marinin mukaan on arvioitava hyvin tarkasti, missä vaiheessa ja millä tavalla Suomi voisi apua antaa. Hänen mukaansa Suomen geopoliittinen sijainti Venäjän naapurissa ymmärretään hyvin.

”Kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä, mitä me tälle kalustolle teemme, josta me luovumme.”

Marin korosti, että aivan jokaisen maan, myös Suomen, pitää pystyä vastaamaan Ukrainan pyyntöihin ja avuntarpeeseen. Hänen mukaansa kontektsi tuppaa suomalaisessa keskustelussa unohtumaan.

”Kyse on siitä, että Ukrainan pitää voittaa sota, Ukrainan pitää pystyä etenemään, työntämään venäläisiä joukkoja ulos alueeltansa mahdollisimman nopeasti. Muutoin sota pitkittyy, kärsimys kasvaa ja me kaikki, Ukraina etulinjassa, maksaa siitä erittäin kovan hinnan. Mielestäni tämä konteksti nyt tästä unohtuu.”