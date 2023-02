Vaikka presidentti Vladimir Putin vaikuttaa edelleen olevan Venäjän johdossa, kaaoksen ainekset kasaantuvat yksityisarmeijoiden roolin myötä, kirjoittaa Chatham Housen Venäjä-tutkija Samantha de Bendern brittilehti Guardianin mielipidekirjoituksessaan.

Eniten julkisuudessa esillä on ollut yksityinen palkka-armeija Wagner, jonka johtaja Jevgeni Prigožin on ollut spekulaatioissa esillä jopa Putinin itsensä haastajana. De Bendern nostaa kuitenkin esiin myös muut, Wagneria pienemmät yksityisarmeijat: puolustusministeri Sergei Šoigu on pyörittänyt omaansa Ukrainassa jo vuodesta 2014 ja myös oligarkki Gennadi Timtšenkon Redut on läsnä Ukrainassa, kuten myös tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrovin joukot.

Viimeisimpänä kerrottiin, että valtion energiayhtiö Gazprom on saanut luvan perustaa omat asejoukkonsa.

Näin siitäkin huolimatta, että teknisesti yksityiset sotilasyhtiöt ovat laittomia Venäjällä.

Moni olettaa, että Kreml todennäköisesti antaa Prigožinin toimia lain harmaalla alueella, jotta voi tarvittaessa pestä kätensä Wagnerin toimista. De Bendernin mukaan Prigožinin ilmeisesti annetaan olla julkisuudessa venäläisyleisölle suunnattuna ”mörkönä”. Viesti on, että ilman Putinia asiat menisivät huonompaan suuntaan.

Vaikka näin olisi ja Prigožin olisi pelkkä Putinin sätkynukke, se on tutkijan mukaan toissijaista. Olennaisempaa hänen mielestään on, että rikollinen väkivalta on institutionalisoitumassa Venäjällä.

”Toistaiseksi tilanne näyttää yhä olevan Putinin hallinnassa. Mutta delegoimalla voimankäyttöä ei-valtiollisille toimijoille hän antaa niille maistiaisen valtaa. Tilanne voi ryöstäytyä hallinnasta sinä päivänä, jona hallinto näyttää heikkouden merkkejä. Maailman täytyy valmistautua sitä seuraavaan kaaokseen”, Samantha de Bendern kirjoittaa.