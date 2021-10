G20-maiden valtiojohtajat käsittelevät tänään lauantaina Roomassa alkaneessa huippukokouksessa useita vaikeita asioita. Pöydällä ovat muun muassa toimet ilmastonmuutokset jarruttamiseksi ja koronarokotteiden tasapuolinen globaali jakelu.

”Multilateralismi on monessa asiassa ainoa mahdollinen vastaus. Pandemiasta ilmastonmuutokseen ja tasa-arvoiseen verotukseen kyseessä ovat asiat, joita emme voi ratkaista yksin. Meidän on päästävä yli erimielisyyksistämme”, kokouksen avannut G20-puheenjohtajamaan Italian pääministeri Mario Draghi sanoi.

”Lähes kaksi vuotta pandemian alun jälkeen voimme vihdoin katsoa tulevaisuuteen toiveikkaina. Rokotukset yhdessä keskuspankkien ja valtioiden elvytystoimien kanssa ovat antaneet globaalille taloudelle mahdollisuuden toipumiseen. Rakennamme nyt yhdessä kokonaan uutta talousmallia”, hän jatkoi.

Draghi korosti kuitenkin samalla, ettei koronapandemia ole ohi ja rokotteiden globaalissa tasa-arvoisessa jakelussa on vakavia ongelmia.

”Rokotejakelun osalta kyseessä ovat erot, joita ei moraalisesti voida hyväksyä ja niillä on vaikutusta myös talouteen. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta 70 prosenttia koko maailman väestöstä on rokotettu vuoden 2022 puoliväliin mennessä”, Italian pääministeri linjasi.

Ilmastotoimista odotetaan kovaa vääntöä. G20-maiden toivotaan lisäävän sitoumuksia, joilla ilmaston lämpeneminen pystyttäisiin rajoittamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen alle 1,5 asteeseen. G20-maat tuottavat kolme neljäsosaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

”Tarvitsemamme sopimuksen aikaansaaminen tulee olemaan todella, todella vaikeaa”, Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi saapuessaan Roomaan.

Rooman G20-kokousta pidetään yleisesti näytön paikkana Italian Draghille, jonka odotetaan käyttävän sitä EU:n voimasuhteiden muutoksen todistamiseen. Draghilla on tämän suhteen kuitenkin käsissään ongelma, koska Venäjän Vladimir Putin ja Kiinan Xi Jinping osallistuvat kokoukseen videoyhteyden välityksellä.

”Jos Draghi haluaa todellisen valta-aseman, hänen on kyettävä osoittamaan, että G20 pystyy tekemään päätöksiä ilman Putinia ja Xitä. Draghin on osoitettava, että poissaolijat ovat aina väärässä”, italialainen pitkän linja diplomaatti Stefano Stefanini kommentoi Politicolle.

Jos Roomassa saadaan aikaan konkreettisia päätöksiä kyseessä on suuri voitto Draghille.

”Se tarkoittaisi sitä, että maailman merkittävimmät päättäjät antaisivat ymmärtää, että multilateralismi on keino kriisien hoitoon”, European Council on Foreign Relations - ajatuspajan analyytikko Teresa Coratella sanoo.

