Amerikkalaisen geopolitiikkaan erikoistuneen analyysiyhtiö Eurasia Groupin tutkijat arvioivat, että Afrikan maista tällä viikolla kuultu arvostelu voi muuttaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin asenteen Mustanmeren viljasopimukseen.

Mustanmeren viljasopimus katkesi maanantain ja tiistain välisenä yönä. Sopimus mahdollisti ukrainalaisen viljan viennin rahtilaivoilla. Sopimuksen erääntyminen oli odotettavissa, sillä Putin uhkasi jättää sopimuksen uusimatta jo kesäkuussa.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) datan mukaan Mustanmeren viljasopimuksen ansiosta rahtilaivat ovat kuljettaneet yhteensä lähes 33 miljoonaa tonnia maissia, vehnää, auringonkukkaöljyä ja muita elintarvikkeita.

Eurasia Groupin asiantuntijat nostavat tämän viikon uutiskirjeessään esiin sen, että Putinin päätöstä arvostelevat nyt muutkin kuin länsimaiden johtajat. He viittaavat Kenian ulkoministeriön korkean virkamiehen reaktioihin sosiaalisessa mediassa. Virkamiehen mukaan viljasopimuksen erääntyminen on ”puukko selkään” kuivuudesta ja elintarvikkeiden hintojen noususta kärsiville Afrikan sarven maille.

”Tämä ei ole hyvä merkki Venäjälle, joka on työskennellyt kovasti viime kuukausina saadakseen kehitysmaat vakuuttuneiksi siitä, että Kreml välittää heidän hyvinvoinnistaan enemmän kuin amerikkalaiset ja eurooppalaiset. Venäjä on väittänyt, että Ukrainan vilja on mennyt pääosin rikkaille maille, mutta Ukraina on YK:n mukaan toimittanut Afganistanille, Etiopialle, Kenialle, Somalialle, Sudanille ja Jemenille 625 000 tonnia hätäruokaa viimeisen vuoden aikana osana Mustanmeren sopimusta”, uutiskirjeessä arvioidaan.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskustelivat viljasopimuksen tilanteesta lauantaina. Ukrainan presidentin kanslian tiedotteen mukaan aiheena oli erityisesti se, millaisia riskejä viljasopimuksen päättyminen aiheuttaa globaalille ruokaturvalle.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että nyt punnitaan reaktioita Venäjän uhkauksiin.

“Laivat voitaisiin uudelleen liputtaa, vaikka Bulgarian lipun alle. Turkki voisi suojata kuljetuksia. Samoin muut Nato-maat. Onko heillä pokkaa pitää yllä kansainvälistä merenkulun vapautta? Jää nähtäväksi”, hän kirjoittaa Twitterissä.