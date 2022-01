Kasvunykäys korteissa

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF rukkasi tällä viikolla Espanjan talousennusteitaan. IMF ennustaa nyt, että Espanjan talous kasvaa 5,8 prosenttia tänä vuonna ja 3,8 prosenttia vuonna 2023.

Viime vuoden kasvu jäi arvioiden mukaan vajaaseen viiteen prosenttiin. Se oli karvas pettymys, koska vuonna 2020 koetun 11 prosentin rojahduksen jälkeen toipumisen odotettiin olevan ripeämpää.

Nyt käsissä pitäisi olla ainekset parempaan. Vaikka joulukuun inflaatio- luku oli järisyttävä 6,5 prosenttia, tukevat alimpien palkkojen ja eläkkeiden tuntuvat korotukset kulutuskysyntää – ainakin jos energiahinnat hellittävät toivotusti.

Maan suurin ruokakauppaketju Mercadona nosti äsken yli 90 000 työntekijänsä palkkoja 6,5 prosenttia. Eräiden muidenkin ketjujen työntekijät ovat saaneet tuhteja korotuksia, ja hallitus lisää sosiaalitukia, jotka tuskin jäävät saajilla sukanvarteen.

Eläkkeitä nostettiin 2,5–3 prosenttia, virkapalkkoja kaksi prosenttia. Uudet työeläkkeet ovat Suomen tasoa ja kansaneläkkeetkin liki yhtä suuria kuin Suomen takuueläke. Tosin eläkevaroja ei ole rahastoituina, vaan eläkkeisiin tarvitaan joka vuosi lisää valtionvelkaa.

Julkistalouden velkataakka paisuu, mutta samalla rahaa virtaa talouteen. Tänä vuonna otetaan uutta markkinalainaa 75 miljardia euroa, ja EU:n elvytysavustuksia tulee 18 miljardia.

Työllisyys on kehittynyt mukavasti. Työvoima on lisääntynyt ja sotumaksutulot sekä verotuotot kasvavat, vaikka kroonisesti paha työttömyysaste on yli 13 prosenttia.

Perheiden varallisuus on pandemia-aikana kasvanut, eikä kotitalouksien velkaantumisaste ole kuin 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen – alempi kuin Suomessa.

Lisäksi reipas tuloruiske saattaa olla ovella. Kaksi vuotta kituneen ulkomaanturismin odotetaan lähtevän kiitoon, kun koronapelot hälvenevät.

Jos ulkomaisia turisteja tulisi vaikka tuplasti viime vuoteen verrattuna, se merkitsisi kymmenien miljardien eurojen lisäpottia. Turismi oli jo toipumassa, kun omikronvariantti iski.

Iso kysymysmerkki on autoteollisuus. Uusien autojen myynti ja tuotanto laahaavat raskaasti jäljessä vuoden 2019 luvuista, vaikka täyssähköauton ostajia houkutellaan EU:n elvytysrahoista maksettavalla 7 000 euron romutuspalkkiolla.

Jyrki Palo, Madrid

kauppalehti@almamedia.fi

Kasvu hiipuu

Italian ­keskuspankki Banca d’Italia leikkasi tammikuun puolivälissä maan kuluvan vuoden kasvuennusteita. Talouskasvun odotetaan Italiassa hidastuvan tänä vuonna 3,8 prosenttiin, kun bruttokansantuote kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan reilut kuusi prosenttia. Keskuspankin aikaisempi ennuste tälle vuodelle oli neljän prosentin kasvu.

Taustalla on koronapandemia, joka ei hellitä otettaan Italiasta. Omikronvariantti lähti leviämään täydellä vauhdilla joulukuussa, ja tammikuun aikana rajoituksia on jouduttu uudelleen kiristämään, koska sairaalakapasiteetti on vaarassa. Ongelmana Italiassa ovat erityisesti rokotuksista kieltäytyneet, minkä vuoksi maassa astuu helmikuun alussa voimaan yli 50-vuotiaita koskeva rokotuspakko.

Uudet rajoitukset iskevät kovaa erityisesti hiihtoturismiin, jolle nyt käynnissä oleva kausi on jo kolmas korona- rajoitusten varjossa.

Myös inflaatiolla on osuutensa talouskasvun hidastumiseen. Sähkön ja kaasun hinnoissa on Italiassa nähty jopa yli 50 prosentin korotuksia, sillä maa on täysin riippuvainen tuontienergiasta. Energian kallistuminen alkaa nyt näkyä myös esimerkiksi ruuan hinnassa.

Valtio on joutunut auttamaan kotitalouksia sähkö- ja kaasulaskujen kanssa. Hallitus päätti tammikuussa uudesta reilun kolmen miljardin tukipaketista. Yhä uusien tukipakettien pelätään johtavan lopulta siihen, että Italia joutuu ottamaan energian kallistumisen takia edelleen uutta velkaa.

Katja Incoronato, Udine

katja.incoronato@almamedia.fi

Ukraina ohjaa

Viime lokakuussa alkanut Ukrainan kriisin uusi kärjistyminen on vaikuttanut erittäin negatiivisesti Venäjän talousindikaattoreihin.

Kolmen kuukauden aikana Moskovan pörssi on menettänyt kolmanneksen arvostaan ja rupla on heikentynyt kymmenen prosenttia euroon nähden.

Tämä siitä huolimatta, että Venäjän tärkeimmän vientiartikkelin eli raakaöljyn tynnyrihinta on historiallisesti melko korkealla tasolla.

Jos aseelliset yhteenotot alkavat Ukrainan rajalla pienimuotoisestikin, tulee talouden negatiivinen kierre kiihtymään. Tässä tapauksessa länsi kohdentaa Venäjälle entistä kivuliaampia taloudellisia sanktioita.

Moscow Times -lehden arvion mukaan venäläiset suuryhtiöt ovat lyhyessä ajassa menettäneet markkina-arvostaan 150 miljardia dollaria.

Lehti on myös haastatellut liike-elämän edustajia asian tiimoilta. Haastateltavat kertovat näkemyksistään vain nimettömästi. Jutusta käy kuitenkin ilmi, että bisneseliitti vaikuttaa erittäin huolestuneelta nykytilanteesta.

Ongelma on, ettei liike-elämän edustajien vaikutusvalta näytä yltävän Kremlin kammareihin, joissa poliittiset päätökset tehdään. Johtavat liikemiehet ovat myös erittäin varovaisia lausunnoissaan, elleivät ne suoraan liity talouden detaljeihin.

Nykyisessä Putin-diktatuurissa huipputasonkin poliittiset ja taloudelliset toimijat uskaltavat puhua asioista niiden oikealla nimellä vain keittiössä vaimon kanssa.

Martti Kiuru, Pietari

martti.kiuru@almamedia.fi

Rennompi koronalinja

Intiassa on parhaillaan menossa neljän merkittävän osavaltion vaalit, joten poliitikkojen huomio on tällä hetkellä kampanjoinnissa. Katseet ovat etenkin 220 miljoonan asukkaan Uttar Pradeshin osavaltiovaaleissa, sillä ne ovat tärkeä suunnannäyttäjä istuvan hallituksen suosiolle.

Puolueet antavat kovia kasvulupauksia, mutta työttömyys- ja inflaatioluvut kertovat omaa totuuttaan. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski tällä viikolla ennustettaan maaliskuun lopussa päättyvälle Intian tilivuodelle puolella prosenttiyksiköllä yhdeksään prosenttiin. Nuori väestö kuitenkin takaa länsimaita nopeamman kasvun edellytykset.

Keskuspankki on laittamassa kaikki peliin elvytyksessä. Se ei ole vielä muodollisesti ilmoittanut menettelystä, mutta se on tehnyt likviditeettisäätöjä kulissien takana. Julkiset investoinnit infrastruktuuriin ovat merkittävä kasvun veturi. Kasvavasta julkisesta velasta ja alijäämästä aiheutuviin riskeihin on puututtava, joten elpymistä edistävä finanssipolitiikka on tärkeää.

Aiemmista koronahuolista huolimatta Intia on päättänyt ottaa linjan, jossa se antaa nyt koronan levitä vapaasti ilman suurempia sulkutoimia. Tervey­denhoidon kriisiä ei ole näkyvissä. Rokotusohjelma on paraillaan käynnissä, mutta 1,4 miljardin ihmisen rokottaminen on hidasta.

Geopoliittisesti Intia jatkanee raja- ärhentelyään Kiinan kanssa ja kyräilyä Pakistanin kanssa. Aseellisia selkkauksia ei ole odotettavissa.

Pia Heikkilä, New Delhi

kauppalehti@almamedia.fi

Vientiyritykset toivoa täynnä

Saksan vientiteollisuus lähtee toiveikkaana uuteen vuoteen.

Näin siitäkin huolimatta, vaikka inflaatiopelot jäytävät niin kotimaassa kuin myös keskeisillä vientimarkkinoilla.

Müncheniläisen Ifo-taloustutkimuslaitoksen kyselyssä vientiyritysten odotuksia kuvaava barometri nousi alkuvuodesta parhaimpaan lukemaansa sitten viime vuoden syyskuun.

”Saksan teollisuus lähtee toiveikkaana uuteen vuoteen”, Ifon johtaja Clemens Fuest tähdensi esitellessään kyselyn tuloksia.

Kyselyssä lähes kaikkien keskeisten vientialojen yritykset kertoivat kasvu- odotuksista. Erityisen voimakasta plussaa odotetaan elektroniikkateollisuudessa ja koneenrakennuksessa.

Vientiyritysten toiveikkuuden taustalla on se, että alkutuotteiden toimituksia jarruttaneista pullonkauloista ollaan pääsemässä eroon.

Vielä joulukuussa 82 prosenttia saksalaisyrityksistä kertoi raaka-aineiden ja alkutuotteiden saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Tammikuussa osuus putosi 67 prosenttiin.

Vientiteollisuuden toiveikkuudesta huolimatta Saksan kansantuotteen kasvun odotetaan pysähtyvän tai jopa laskevan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Keskeinen syy tähän on omikron, joka jyllää Saksassa edelleen.

Koko vuodelle liittokansleri Olaf Scholzin hallitus ennustaa kuitenkin reipasta 3,6 prosentin kasvua.

Nimenomaan hyvin vetävä vienti takaa sen, että toipuminen omikronin aiheuttamasta minitaantumasta tapahtuu nopeasti.

Tapio Nurminen, München

tapio.nurminen@almamedia.fi