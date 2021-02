Kaikki kansanedustajat eivät itsekään aivan tajua, mistä päättävät joka vuosi, kun valtionosuuksia jaetaan. Näin sanoo hiljattain opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijaksi siirtynyt Sanna Lehtonen, joka aiemmin toimi Kuntaliiton ekonomistina.

”Kuntien valtionosuusjärjestelmästä on vuosien saatossa rakentunut kyhäelmän omainen, vaikeasti hahmotettava kokonaisuus”, Lehtonen kirjoitti tammikuun lopulla Kuntaliiton blogissa.

”Päällekkäisten, limittäisten ja osittain jopa keskenään ristiriitaisten palikoiden myötä kansallisilla päättäjillä tuskin on kirkasta ja todenmukaista kuvaa siitä, kuinka huojuvasta rakennelma on kyse - järjestelmän ohjausvaikutuksista puhumattakaan.”

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että kansalliset päätöksentekijät tietävät korkeintaan yleispiirteisellä tasolla sen, mistä he todellisuudessa päättävät hyväksyessään yli 7 miljardin euron valtionosuuspäätökset vuosittain. Kuka saa ja kenelle annetaan. Minkä kunnan tuloja tasaus vähentää ja mikä kuntajoukko tasauslisästä eniten hyötyy”, Lehtonen kirjoitti.

Hän tuo asian esiin myös kuntien taloutta käsittelevässä Kuntaliiton podcastissa, jossa keskusteltiin kuntien polarisaatiosta eli tehtävien eriytymisestä.

”Olen sitä mieltä, että ehkä kaikki päätöksentekijät ei ihan tuolla eduskunnassakaan tiedä, mistä vuosittain päättävät ja kuinka isoista kuntien välisistä tasauseristä päätöksiä tulee tehtyä siinä ohessa, kun se noin kymmenen miljardin euron valtionosuuspotti päätetään. Tiedon lisäämisen kautta avoimuutta toivoisi. Paineet kuntien väliseen tasaukseen ehdottomasti kasvaa silloin, kun erilaisuus lisääntyy”, Lehtonen sanoo.

Blogissa Lehtonen kuvaa polarisaatiota:

”Kunnat eroavat väestörakenteeltaan, tuloiltaan ja tulevaisuuden suunnaltaan, ja erilaistuminen kiihtyy. Mitä enemmän kunnat erilaistuvat, sitä suuremmaksi kuntien välisen tasauksen tarve kasvaa.”

Lehtosen mielestä valtionosuuden kriteerejä tulee päivittää, jotta järjestelmä takaisi riittävät palvelut supistuvilla alueilla, mutta toisaalta huomioisi kaupunkien tyypilliset tekijät.

Hän nostaa esiin myös toisen vaikean keskustelun: sen, onko Suomella enää varaa nykyisenkaltaiseen laajaan julkisten palveluiden valikoimaan.

”Hallitus toisensa perään innoissaan lisää [kuntien] tehtäviä, koska on kivempi antaa kuin ottaa. Se on näkynyt siinä, että kuntien kustannukset ovat kasvaneet – ja sitä kautta toki valtion menotkin valtionosuuksien kautta ovat kasvaneet. Tämä on ehdottomasti se keskustelu, johon meillä pitäisi olla munaa mennä: onko palveluvalikoima millä tällä hetkellä mennään, todella se, mitä pystytään ylläpitämään kymmenen tai kaksikymmentä vuotta”, Lehtonen sanoo.

Hän pohtii, olisiko esimerkiksi asiakasmaksuissa tarkastamisen varaa.

”Hyvin matalilla asiakasmaksuilla tai jopa täysin ilman asiakasmaksuja saa laajan määrän palveluita tällä hetkellä.”

Heinäkuun alussa tulee voimaan Marinin hallituksen säätämä uudistettu asiakasmaksulaki, joka laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.

”Kokonaishuoli julkisesta taloudesta on ehdoton ykkösjuttu, johon nyt pitäisi uskaltaa mennä sisään ja silloin pitäisi ikävätkin asiat ottaa keskusteluun.”

LUE SEURAAVAKSI: