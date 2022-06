Tasavallan presidentti Sauli Niinistö uskoo, että Naton huippukokousviikkoa Madridissa tulee hallitsemaan kaksi asiaa: Ukrainan sota ja puolustusliiton laajentuminen.

”Nämä kaksi kysymystä tuntuvat kovasti kiinnostavan”, Niinistö totesi suomalaistoimittajille Madridissa.

Hän sanoi, että Suomen ja Ruotsin liittymiseen liittyviä neuvotteluja on käyty jo pidempään, ja niiden tahti on viime aikoina tiivistynyt. Eilen käytiin virkamiestason neuvotteluja Suomen, Ruotsin ja Turkin kesken Brysselissä.

”Yleinen näkemys on, että ainakin jollain tasolla keskustelu sujui paremmin, eli ymmärrystä puolin ja toisin on tullut ainakin jossain määrin lisää”, Niinistö totesi.

”Minä en lähtisi tässä vaiheessa olemaan sen enempää optimisti kuin pessimistikään. Iltapäivän keskusteluun lähdetään tietysti avoimin mielin katsomaan, mistä kenkä todella puristaa”, Niinistö totesi.

Niinistö, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapaavat tänään iltapäivällä. Niinistö pitää neuvotteluiden jälkeen tiedotustilaisuuden suomalaismedialle.

Onko mahdollista, että Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat allekirjoitetaan jo Madridissa?

”Panen toivoni siihen, että käydään hyvin avoin ja selkeä keskustelu presidentti Erdoğanin kanssa, katsotaan, niin kuin pelipöydissä sanotaan, kortit loppuun asti.”

Niinistö nostaa terrorismin esille

Turkin presidentti Erdoğan on julkisuudessa perustellut Suomen ja Ruotsin hakemuksiin liittyvää jarrutustaan erityisesti terrorismiin liittyvillä huolilla. Turkki on muun muassa vaatinut Ruotsia luovuttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä Ruotsista Turkkiin.

Niinistö korosti, että Suomen terrorismilainsäädäntö vastaa täysin muiden Nato-maiden lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Suomi on ”vähintään keskiarvossa”.

Huippukokouksessa on tarkoitus keskustella terrorismin uhasta ja torjunnasta torstaina. Turkki on vaatinut keskustelun avaamista aihepiiristä.

”Tänään tulen ottamaan esille sen, että terrorismi muuallakin kuin Turkissa on vakavasti otettava ja torjuttava. Sitä pitää yhdessä tehdä, ei pelkästään Turkki-spesifisesti. Siten että meillä on yhdessä kaikkeen mahdolliseen terrorismiin keinoja. Se on keskustelu, joka on Suomenkin kannalta hyödyllinen”, Niinistö totesi.

Voiko Suomi suostua tämän päivän neuvotteluissa siihen, että Suomelta vaadittaisiin terrorismin torjunnassa tai määrittelyssä enemmän kuin nykyisiltä Nato-mailta?

”Ottaen huomioon, että torstaina täällä on tarkoitus keskustella kaikkien Nato-maiden kesken terrorismin torjunnasta, niin se, että Suomi ja Ruotsi paria päivää aikaisemmin lähtisivät linjalle, joka tällä hetkellä ei ole vallitseva Natossa, se olisi aika outoa.”