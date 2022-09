Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskiviikkoista puhetta on arvioitu ympäri maailmaa aktiivisesti. Putin ilmoitti puheessaan osittaisesta liikekannallepanosta ja tuki ”kansanäänestyksiä” Ukrainan miehitetyillä alueilla. Putin myös vilautti ydinasekorttia.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että puheen piti olla jo tiistai-iltana. Tähän kiinnittävät huomionsa Venäjä-tuntijat Anne Applebaum ja Timothy Snyder. Applebaum on Pulizer-palkittu tietokirjailija, tutkija ja toimittaja. Snyder on Yalen yliopiston historian professori.

Venäjän presidentti ilmoitti pitävänsä merkittävän puheen, hälytti valtiontelevisiota asiasta, varoitti siitä journalisteja ja sitten katosi ilman selityksiä, Applebaum kirjoittaa The Atlanticissa.

Lopulta Putin piti puheensa siis keskiviikkoaamuna. Sitä edeltänyt katoamistemppu kertoo kuitenkin Applebaumin mielestä ”kaaoksesta, epäjärjestyksestä ja päättämättömyydestä”.

”Kremlin täytyy olla kriisissä”, Applebaum katsoo.

Snyder puolestaan kirjoittaa Twitterissä, että Putinin puheen viivästyminen ja se, että puhe oli nauhoitettu, viittaa epäjärjestykseen Kremlissä.

”Putin itse on selvästi peloissaan. Hän on tehnyt jotain, mitä hän ei selvästikään halunnut tehdä. Liikekannallepanon julistaminen osoittaa, että hän pelkää fasistisia kilpailijoitaan enemmän kuin Venäjän kansaa”, Snyder kirjoittaa.

Putinin liikekannallepanoilmoituksen on arvioitu olevan myönnytys ”sotabloggareille”.

Applebaumin mukaan Putin on pulassa monella rintamalla. Putinin Venäjä menettää neutraalia asemaansa esimerkiksi Intian, Kiinan ja Keski-Aasian maiden johtajien silmissä, mutta merkkejä on Applebaumin mukaan myös aseman heikentymisestä kotimaassa. Isoimpana asiana Applebaum pitää sitä, että myös Venäjän armeija on kriisissä, sillä taistelumoraali on romahtanut.