Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ottaa kantaa Business Finlandin ja ely-keskusten yritystukikohuun ja elinkeinoministeri Mika Lintilän päätökseen käynnistää sisäinen tarkastus rahanjaosta.

”Kun on epäilyjä, asiat on hyvä selvittää. On selvää, että valittu jakotapa ei ole täydellinen. Se ei ole ihme, sillä kriisi on ennenkokematon. On mahdotonta rakentaa pikaisesti täydellistä mallia, joka toimii nopeasti”, Pentikäinen sanoo kannanotossaan.

Yrittäjät esitti koronakriisin alkaessa, että valtio ottaisi vastuulleen määräajaksi yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuja.

”Näin olisi voitu jakaa yleistukea nopeasti läpi yrityskentän ilman laajaa haku- ja jakobyrokratiaa”, Pentikäinen sanoo.

”Esitimme yleistukimallia, koska näimme kriisin aiheuttavan ongelmia lähes kaikille yrityksille yli toimialarajojen. Kriisi iskee aluksi lujimmin kauppaan ja palveluihin, mutta jatkuessaan sen vaikutukset leviävät vauhdilla muualle”, hän jatkaa.

Pentikäisen mukaan hallitus harkitsee edelleen yleistukimallia.

”Päätöksiä voi tulla lähiviikkoina.”

Pentikäinen myöntää, että yleistukimalli antaa tukea myös yrityksille, jotka eivät sitä tarvitse.

”Tämä ei ole iso ongelma, koska jokaista yritystä tarvitaan kriisin jälkeen. Huteja tulee myös nykyjakomallilla”, Pentikäinen sanoo.

”Olisi hyvä, jos löytyy yleistukimalli, joka kohdistaa tuen nopeasti vain liikevaihtoaan olennaisesti menettäville. Tällaista on kuitenkin vaikea rakentaa.”

Pentikäisen mielestä hallituksen päätös ohjata yrityksiä eri luukuille koon mukaan oli perusteltu. Hallitus ohjasi yksinyrittäjät kuntiin, 1–5 työllistävät ely-keskuksiin ja suuremmat Business Finlandiin.

"Myös kriteerit ovat melko kohdallaan. Huolta on ainakin siitä, että viime vuonna eri syistä tappiota tehneet uhkaavat jäädä vaille tukea eikä yksinyrittäjille ole kehittämistukea.”

”Ministeri Lintilä on kertonut esittävänsä, että tuesta isompi osa pitää voida käyttää kiinteisiin kustannuksiin. Tämä on paikallaan. Kriteereitä muuttaessa pitää varmistaa, että yritykset ovat yhdenvertaisessa asemassa.”

Pentikäisen mielestä tukea jakavat tekevät työtä ammattitaidolla.

”Virkamiehet noudattavat virkavastuulla annettuja kriteereitä lain puitteissa. Pitää muistaa, että nyt käsitellään päivissä hakemusmääriä, johon olisi käytetty normaalisti vuosia”, Pentikäinen sanoo.

Business Finlandin ja Ely-keskusten tuki on kehittämisrahaa.

”Sekin on paikallaan, sillä jokaisessa yrityksessä on kehitettävää, jotta selvitään kriisistä. Kehittämisraha leviää yleensä yritystä tukevaan arvoketjuun. Kun päätöksiä tehdään paljon, virheitä tapahtuu. Avoimessa yhteiskunnassa tuet ovat julkisia. Siksi kriittistä arviointia on mahdollista tehdä. Se on hyvä.”

”On ihmetelty, että tukea saavat myös pienet yritykset. Niin pitääkin. Lisäksi on muistettava, että rekistereissä ei ole välttämättä vielä yritysten viime vuoden lukuja. Suurin ongelma on edelleen se, että tuki päätyy yrityksille hitaasti. Vain pieni osa hakeneista on toistaiseksi saanut tukia. Kun tulovirta on ehtynyt, päätösten venyminen aiheuttaa ongelmia. Tämä johtaa pahimmillaan konkursseihin ja työpaikkojen menetyksiin.”

Pentikäisen mielestä nyt pitää varmistaa, että valitut ”jakoputket” toimivat hyvin ja tehokkaasti.

”Virkakunta tekee pitkää päivää. He tarvitsevat tukemme.”

Pentikäisen mielestä edelleen tarvitaan yleistukea, joka tavoittaa yrityksiä nopeasti ja auttaa pahimman koronakriisin yli. Pitää myös avata taloutta ja yhteiskuntaa, jos tautitilanne sallii.

”Tällä hetkellä tartuntatauti on odotuksia paremmin hallinnassa, joten näyttää mahdolliselta varovasti purkaa rajoituksia.”

Pentikäisen mielestä pitää myös hyväksyä se, että tukea menee yrityksiin, jotka eivät sitä välttämättä tarvitse.

”Kun päätöksiä tehdään paljon, tämä on realismia. Jos rahoja on haettu väärin, niitä pitää periä takaisin.”

”Lopuksi on hyvä muistaa, että edessämme on laaja talouden jälleenrakennus. Siinä tarvitaan jokaista yritystä ja sen työntekijää”, Pentikäinen sanoo.