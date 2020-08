Hallituksen virallinen suositus laajasta etätöiden tekemisestä päättyi elokuun ensimmäisenä päivänä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ilmoitti torstaina yhä toivovansa laajan etätyöskentelyn jatkamista aloilla, joissa se on mahdollista. Jos lähitöihin palataan, se tulee tehdä tarkkaan harkiten, ministeriö suosittelee.

”Tällä hetkellä jos suositusta sanoisi, niin jos mahdollista, toivoisimme, että etätyössä pysyttäisiin tai sieltä tultaisiin hyvin järjestäytyneesti työpaikoille”, STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi tiedotustilaisuudessa.

”Kun se päätös tehtiin, että etätyösuositus puretaan 1. elokuuta lähtien, niin STM oli hyvin kriittinen sille ajankohdalle ja olisimme toivoneet myöhempää syksyä. Näin on nyt kuitenkin päätetty, mutta toivomme, että työnantajat katsovat riskiperusteisesti, miten turvallisesti työpaikoille voidaan tulla”, Varhila kertoi.

Hän muistutti Työterveyslaitoksen ohjeista, joiden mukaan lähitöihin kannattaa tarvittaessa palata jaksotetusti esimerkiksi vuorotellen sitä, ketkä työntekijät ovat lähitöissä ja ketkä etätöissä.

”Toivomme ainakin hyvin hidasta käyntiinlähtöä tämän osalta, koska näyttää siltä, että meillä tautitapaukset ovat lisääntyneet.”

Epävirallisen suosituksen taustalla on Varhilan mukaan pyrkimys vähentää sosiaalisia kontakteja, mikä on kaikkien koronarajoitusten tavoite.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on aiemmin kertonut, että hän on pyytänyt etätyösuosituksen päivittämistä.

Muitakin rajoituksia palautetaan?

Viranomaiset nostavat parhaillaan valmiutta palauttaa muitakin purettuja rajoituksia käyttöön, jos epidemiatilanne kiihtyy, kuten tällä hetkellä näyttää.

Tarkkailussa on esimerkiksi yökerhojen toiminta, joka vapautui heinäkuun puolivälissä, sekä suuret yleisötilaisuudet. Toisaalta torstain tilaisuudessa kerrottiin, että yökerhojen aukiolon ei ole havaittu aiheuttaneen merkittäviä tartuntaketjuja toistaiseksi.

Yli 500 hengen tapahtumien järjestäminen on tällä hetkellä mahdollista, jos se onnistuu viranomaisten erillisten turvallisuusohjeiden mukaisesti, muun muassa turvaetäisyydet säilyttäen. Asiaa joudutaan kuitenkin tarkastelemaan uudelleen, jos tartuntatilanne kiihtyy.

Varhila peräänkuulutti tiedotustilaisuudessa myös kansalaisten omaa harkintaa ja vastuuta.

”Se kysymys edelleen on se – jokaiselle meistä ja jokaiselle [tapahtumien] järjestäjälle – että onko välttämätöntä? Onko välttämätöntä lähteä ulkomaanmatkalle? Onko välttämätöntä osallistua johonkin suureen yleisötapahtumaan? Jos on, niin se toivottavasti pystytään järjestämään turvallisesti. Me kaikki olemme vastuullisia siinä työssä, se on kaikista tärkein keino siihen, että estämme tautitilanteen heikkenemistä”, Varhila sanoi.

Varhila kertoi, että jonkinlainen kasvomaskisuositus on näillä näkymin varmasti tulossa voimaan, mutta se on tarkkaan kohdennettu niin maskia vaativien tilanteiden mukaan kuin mahdollisesti alueellisestikin.

