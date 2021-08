Valtiovarainministeri Annika Saarikko on iloinnut talouden ”poutasäästä” ja kokoomuksen Petteri Orpon mukaan sokaistunut hetkellisestä talouskasvusta.

Talous. Valtiovarainministeri Annika Saarikko on iloinnut talouden ”poutasäästä” ja kokoomuksen Petteri Orpon mukaan sokaistunut hetkellisestä talouskasvusta.

Talous. Valtiovarainministeri Annika Saarikko on iloinnut talouden ”poutasäästä” ja kokoomuksen Petteri Orpon mukaan sokaistunut hetkellisestä talouskasvusta.

6,7 miljardia euroa. Sen verran Suomi ottaa ensi vuonna velkaa valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) äskettäin esittelemän ministeriönsä budjettiesityksen mukaan.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiinnitti keskiviikkona kesäkokouksen puheessaan huomiota eriäviin lausuntoihin, joita Suomen taloudesta on budjettiehdotuksen esittelyn yhteydessä kuultu.

“Suomen velkaantuminen on yksinkertaisesti mahdottomalla uralla”, sanoi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Sami Ylä-Outinen Helsingin Sanomille.

“Taloudessa on poutasää”, kuvaili puolestaan ministeri Saarikko.

Orpo ymmärtää budjettipäällikön ”suuren huolen” ja ihmettelee Saarikon näkökulmaa.

”Velkaa otetaan 6,7 miljardia, vaikka talous kasvaa koronan jälkeisessä ajassa. Elämme todeksi vasemmistolaista utopiaa”, Orpo sanoi kokoomuksen kesäkokouksessa.

Saarikko on myönteisestä taloustilanteesta puhuessaan tarkoittanut nimenomaan lyhyen aikavälin näkymiä. Suomen työllisyys- ja talousluvut ovat viime kuukausina kehittyneet yllättävää vauhtia hyvään suuntaan. Myös valtiovarainministeriön virkamiesjohdosta on myönnetty, että ”viimeaikaiset tiedot talouden kehityksestä ovat olleet todella suotuisia”.

Tämän ansiosta budjettitalouden alijäämä on ensi vuonna pienentymässä merkittävästi tästä vuodesta – vielä keväällä alijäämäksi ennakoitiin 7,6 miljardia euroa.

Orpo varoittelee ison kuvan eli valtionvelan kasvun unohtamisesta.

”Emme saa sokaistua hetkellisesti kasvavasta taloudesta. Suomen talouden kasvuvauhti on Euroopan hitaimpien joukossa ja arvioiden mukaan talouden kasvu tyssää jo lähivuosina, ellei uudistuksia tehdä. Valtiovarainministeriö kutsuu tiedotteessaan nousua kasvupyrähdykseksi”, Orpo ihmettelee.

”Budjettiriihessä hallituksella on viimeinen todellinen mahdollisuus tehdä, edes jotakin. Jos nyt ei tule päätöksiä, eivät vaikuttavat toimet enää ehdi voimaan loppuhallituskauden aikana.”

Hänen mukaansa kokoomuksen katse on vahvasti tulevassa vaalikaudessa.

”On selvää, ettei vasemmistohallituksen kurssi muutu, ja korjaaminen jää seuraaville hallituksille.”

”Tässä on pakko olla mittakaavavirhe”

Orpo muistutti puheessaan valtiovarainministeri Saarikon kertoneen, että budjettiriihessä etsitään 110 miljoonalla julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia.

”Tässä on pakko olla mittakaavavirhe. Luvusta on ilmeisesti jäänyt nolla pois? Yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteessa vahvistaa lähes miljardilla julkista taloutta, eikä tällaiseen näpertelyyn voi tyytyä.”

Kokoomus kaipaa työllisyyden roimaa nostamista, työvoimapulaan vastaamista sekä muutoksia sosiaaliturvaan, ”jotta työn tekeminen on kaikissa tilanteissa kannattavampaa kuin joutenolo”.

Yrittäjät: ”Velalla ei voi ikuisuuksiin paikata rakenteellisia ongelmia”

Valtion velkaantumista ihmetteli keskiviikkona myös Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen verkkokirjoituksessaan. Hän kertoo, että ministeriön budjettiehdotuksen esittelystä jäi mieleen luku 6,7 miljardia euroa.

”Niin monta euroa otamme velkaa ensi vuonna, jos hallitus päätyy samaan kuin valtiovarainministeri esittää ja eduskunta ennen joulua on samaa mieltä. Se on yli 1200 euroa jokaista meitä Suomessa asuvaa ihmistä kohden vastasyntyneestä vanhukseen. Jos tämä jo toistakymmentä vuotta jatkunut velkaantuminen jatkuu pitkään, vauvan velkataakka on kohtuuton”, Salminen kirjoittaa.

Hänen mukaansa levyä pitäisi vaihtaa.

”Velalla ei voi ikuisuuksiin paikata rakenteellisia ongelmia.”

”Velkaantumisen tie ei ole kestävä, sillä tällä tavalla jatkaen siirrämme päätösvaltamme lopulta lainoittajien käsiin. Velanmaksun vähättelijät unohtavat, että vaikka korot ovat matalalla, Suomi on kuin mini-Japani: eläkeläisiä on vuosi vuodelta enemmän, työikäisiä aina vaan vähemmän. Aktiivisten velan hoitajien määrä siis vähenee. Ja menot vain kasvavat”, Salminen jatkaa.

Salminen kiittää päättäjien toimia koronakriisin aikana, mutta kriisiä ”edeltäneet julkisen talouden ja työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat eivät ole koronan varjossa kadonneet mihinkään”.

”Budjettiriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka auttavat yrityksiä investoimaan ja tarjoamaan työtä

Syyskuun alkupuolella hallitus kokoontuu päättämään, mihin se ensi vuonna keskittyy ja mihin käytetään rahaa. Riihi on aina paineinen ja tärkeä, mutta nyt se on sitä aivan erityisesti.”

”Suomen pitää ottaa vero- ja työmarkkinaratkaisuissaan uusi suunta, joka auttaa yrityksiä ja ihmisiä rakentamaan parempaa ja samalla kestävämpää huomista. Suomalaisten yritysten pitää olla kilpailukykyisiä ja kannattavia, sillä vain näin voidaan investoida uusiutumiseen ja kestäviin ratkaisuihin. Yritykset tarvitsevat toimintaympäristön, joka mahdollistaa vapauden toimia, kasvaa ja menestyä. Silloin ei tarvitsisi ottaa niin paljon sitä velkaakaan nykytaaperoiden maksettavaksi”, Salminen vetoaa.

LUE MYÖS: