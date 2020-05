Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni väläyttää vappupuheessaan uudistuksia työmarkkinoille sekä mittavia teollisia investointeja uuden kasvun luomiseksi ja ”koronakorvausten” maksamiseksi. Hän korostaa, että Suomen tulevien vuosien tärkein tehtävä on jälleenrakentamisessa.

”Tulevien elvytyspäätösten on taloudellisen toimeliaisuuden käynnistämisen ohella vietävä meidät kohti uutta maailmaa. Uusi kasvu edellyttää poikkeuksellista yhteistyötä: yritteliäisyyttä ja vastuunkantoa – yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteen hiileen puhaltamista.”

Kulmuni vertaa tilannetta sotakorvausten maksuun.

”Sotavuosien jälkeen maatamme rakennettiin valtiojohtoisella teollistamispolitiikalla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli sotakorvausten maksaminen. Nyt ”koronakorvausten” maksuun tarvitaan vastaavan kaltaista valtion ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Suomen on oltava yrittäjähenkinen maa, jossa valtio panostaa vahvasti uuden kasvun ajureihin.”

Myös työmarkkinoille ja työelämään tarvitaan Kulmunin mukaan uutta ajattelua, lisää turvaa ja joustoja.

”Kun palkansaajien työkykyyn ja -hyvinvointiin satsataan sekä koulutusmahdollisuuksia parannetaan, voidaan yritysten tueksi tehdä tarpeellisia joustoja työllistämisen ja investointien kynnyksen madaltamiseksi. Suomi tarvitsee enemmän sopimista, paikallista sopimista yhteisten pelisääntöjen pohjalta. Tulevaisuudenkin Suomi rakennetaan työllä ja yrittämisellä.”

Sisäministeri Maria Ohisalo. Kuva: Petteri Paalasmaa

Myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo käsitteli puheessaan koronakriisin taloudellisia vaikutuksia. Hän muistutti, että tässä vaiheessa kriisi on koetellut taloudellisesti erityisen voimakkaasti pienyrittäjiä, palvelualan työntekijöitä ja kulttuurialaa.

”Voin vain kuvitella, millaista on ollut ravintolanpitäjille sulkea ravintoloidensa ovet tai miltä partureista ja kampaajista on tuntunut varauskalenterin tyhjentyessä. Tämä on hetki, jolloin hyvinvointivaltion tukitoimia ja mittavaa elvytystä tarvitaan”, Ohisalo toteaa.

Ohisalo korosti puheessaan sitä, että elvytystoimia valittaessa pitää katseen olla tarpeeksi kaukana. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa esimerkiksi kulttuurin ja koulutuksen tukemista sekä ilmastonmuutoksen huomioimista.

”Me olemme jo koronakriisin yhteydessä osoittaneet, että pystymme yhteiskuntana päättäväisiin toimiin. Samaan on pystyttävä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. On aika rakentaa hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Nyt käynnistettävät elvytystoimet voivat nostaa ihmisiä pois taloudellisesta ahdingosta ja auttaa meitä torjumaan ilmastokriisiä.”

Työministeri Tuula Haatainen. Kuva: Petteri Paalasmaa

Työministeri Tuula Haatainen (sd) varoittaa vapputervehdyksessään 1990-luvun laman virheiden toistamisesta koronakriisin hoidossa.

”Talouden shokit iskevät yleensä voimakkaimmin niihin, jotka ovat jo ennestään heikoimmassa asemassa. Vanhempien kautta vaikutukset ulottuvat väistämättä myös lapsiin. Siksi päätöksiä ei tule tehdä hätiköidysti. Aiempien kriisien, kuten 90-luvun laman virheitä on vältettävä”, Haatainen linjaa.

Työministerin mukaan koronaepidemia ei ole syy perua sellaisia hallitusohjelman mukaisia uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä lasten ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta.

”Päinvastoin, nyt jos koskaan näitä uudistuksia tarvitaan. Lasten mahdollisuuksista oppia ja koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni. Pyyhekumien puolittaminen ei ole vaihtoehto. Lastemme mahdollisuudet pärjätä elämässä ovat edelleen liian usein peilikuva vanhempien koulutustasosta ja työmarkkina-asemasta. Koronakriisi ei saa johtaa tämän kärjistymiseen. Tämä on syytä pitää mielessä, kun päätöksiä tehdään vaikeina aikoina.”