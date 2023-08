Kuva: EPA/STRINGER, BY: ALL OVER PRESS

Yhdysvallat ei ole havainnut merkkejä siitä, että Venäjän lentoturman syynä olisi ollut joko maasta tai ilmasta ammuttu ohjus, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin lehdistöedustaja Patrick Ryder kertoo tiedotusvälineille muun muassa CNN:n mukaan, että Yhdysvallat arvioi Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin ”todennäköisesti” kuolleen turmassa.

CNN, The New York Times ja The Washington Post kertovat lähteisiinsä vedoten, että turman syynä on yhdysvaltalaisarvion mukaan saattanut olla lentokoneessa tapahtunut räjähdys.

NY Times kertoo, ettei turman syytä pidetä Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa vielä selvänä, vaan koneessa tapahtunut räjähdys on yksi esillä olevista mahdollisuuksista.