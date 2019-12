Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) kertoo tiedotteessa yllättyneensä mediatiedoista, joiden mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) olisi yrittänyt saada konsulipäällikön tuomaan Syyrian al-Holin leirin suomalaislapset Suomeen konsulikyydillä. Ilta-Sanomien mukaan konsulipäällikkö syrjäytettiin sen jälkeen, kun hän oli kieltäytynyt.

Ulkoasianvaliokunnalle ei ole kerrottu mahdollisista Isis-lapsien kotiuttamistoimista, Niikko sanoo.

Niikko kertoo, että ulkoasianvaliokunta haluaa kuulla ulkoministeriltä ”pikaisesti tarkan selvityksen asiasta” ja ulkoministeri on pyydetty kuultavaksi valiokuntaan huomenna.

”Tällainen toiminta ei herätä kovinkaan hyvää luottamusta ajatellen valiokunnan ja ulkoministerin välistä yhteistyötä”, toteaa Niikko.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on vaatinut hallitukselta selvitystä ulkoministeri Haaviston toiminnasta.

”Kansalaisilla on oikeus tietää, miten asiassa on toimittu. Hallituksen tiedotuslinja näin vakavissa asioissa ei voi olla se, ettei kommentoida tai ettei muisteta mitä on tehty. Siksi hallituksen tulee vastata, määräsikö ulkoministeri virkamiestä toteuttamaan al-Holin leirillä olevien lasten kotiutuksen ja toteuttamaan operaatio virkamiehen omissa nimissä ilman hallituksen poliittista päätöstä”, Essayah vaatii.

Essayah haluaa vastauksen myös siihen, liittyikö konsulipäällikön syrjäyttäminen ulkoministerin epävirallisen käskyn noudattamatta jättämiseen.

