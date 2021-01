Kunnat ja kuntayhtymät valmistautuvat nyt kiireellä koronarokotteiden jakamiseen. Toistaiseksi pulaa on ollut rokotteista, mutta kun niitä saadaan lisää, pula kohdistuukin rokotteiden antajiin.

Karkkilan ja Vihdin kuntien muodostama perusturvakuntayhtymä Karviainen halusi toimia nopeasti ja julkaisi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa hakuilmoituksen, jossa haettiin sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia koronarokotetyöhön iltaisin ja viikonloppuisin.

Karviainen maksaa maanantain ja torstain välillä kello 16–20 tehtävistä rokotuksista 40 euroa tunnilta. Perjantaisin kello 16–20 ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8–20 tehtävästä työstä korvaus nousee 60 euroon tunnilta.

”Ensimmäisenä vuorokautena tuli jo sata hakemusta, nyt niitä on tullut yli 200”, sanoo Kuntayhtymä Karviaisen johtaja Timo Turunen.

Kaikki hakemukset ovat tulleet kuntayhtymän ulkopuolisilta työntekijöitä. Tämän lisäksi lisätyötä tarjotaan samoin ehdoin jo kuntayhtymän palveluksessa oleville sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

Turusen mukaan tuntikorvaustaso on sama, mitä kuntayhtymän työntekijöille on maksettu tähänkin saakka lisätyöstä. Paikallisesti sovittua lisäkorvausta on aiemmin käytetty hoitotakuujonojen purkamiseen.

Karviaisessa on jo rokotettu hoivayksiköiden asukkaat ja osa henkilökunnasta. Parhaillaan on meneillään yli 80-vuotiaiden kuntalaisten koronarokotukset.

”Kaikki meille tulleet rokotteet on jo pistetty, sillä se on meidän vastuullamme. Hakuilmoituksella pyrimme varautumaan tulevaan niin, että tapahtui mitä tahansa, meillä on riittävästi työntekijöitä hoitamaan tilanne. Tämä on meidän filosofiamme”, Turunen sanoo.

”Korvaus on kohtuullinen”

Sosiaali- ja terveydenalan työntekijöitä edustavassa Tehyssä korostetaan, että Karviaisen tarjouksessa on kyseessä lisätyöstä maksettava korvaus.

”Vastaavia on ollut käytössä sairaanhoitopiireissä iät ja ajat, kun hoitojonon purkuun on tarvittu olemassa olevan henkilöstön työpanosta heidän vapaa-ajallaan”, sanoo Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski.

Honkakosken mukaan Karviaisen tarjoama lisätyökorvaus ei ole erityisen korkea.

”Korvaus on kohtuullinen, ei mikään hirveän hyvä. Paljon isompiakin korvauksia alalla lisätyöstä maksetaan”, Honkakoski sanoo.

Hän uskoo, että monissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä pyritään vastaamaan rokoteurakkaan samalla tavalla, vaikka hän ei ole Karviaisen lisäksi nähnyt muita tahoja, jotka olivat julkistanet vastaavan hakuilmoituksen.

”Tämän pitäisi olla se tapa, jolla rokotusurakasta selvitään. Paikallisesti neuvottelemalla ja sopimalla löydetään ihmisiä, jotka haluavat tehdä ylimääräistä työtä”, Honkakoski sanoo.

LUE MYÖS: