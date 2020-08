Aluehallintovirastot pitävät sittenkin voimassa myös ”nollamokana” tunnetun päätöksensä tapahtumien yleisörajoituksista.

Syyskuussa saa järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia, kun niiden turvallisuus varmistetaan osallistujien välisin turvaetäisyyksin ja hygieniajärjestelyin. Syyskuussa raja laskee siis 500:stä 50:een.

Ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että taustalla on yksinkertaisesti se, että avin ylilääkärit ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat lääkärit olivat käyneet tilannetta läpi.

Ekqvistin mukaan epidemiologista tilannetta on selvitetty ja myös THL:n asiantuntemusta kuultu.

”Tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä tähän on riittävät perusteet pitää tämä päätös voimassa”, Ekqvist sanoo Uudelle Suomelle.

Ekqvist kuvailee, että Suomessa tilanne on vielä maltillinen ja hallittavissa, mutta ”nyt ollaan tienhaarassa”, kun katsotaan muita Euroopan maita.

”Kyllä siellä punaisella hehkuu aika moni moni maa tällä hetkellä. Tämä on nimenomaa sitä, että me ennalta varaudumme. Tämä on minusta suurta viisautta siihen, että emme mene lockdownin tielle.”

Ekqvist huomauttaa, että Suomeen on aika paljon matkustusta ja myös koulut ovat alkaneet. Lisäksi on monenlaisia tapahtumia. Hän muistuttaa, että tapahtumien järjestämistä ei kielletä, mutta nyt halutaan tähdentää, että turvallisuusväleistä ja hygieniaohjeista tulee huolehtia.

”Siinä mielessä sanoisin, että tämä on hyvä kohta ennakoida. Se on meidän tehtävä”, Ekqvist perustelee.

Ekqvist uskoo, että Suomeen varmasti tulee tartuntaryppäitä, sillä sitä ei voida täysin taklata, mutta kaikki toimet auttavat pitämään tilannetta maltillisena.

Lisäksi Ekqvistin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje, joka oli aikaisemman kohupäätöksen taustalla, tuli aville 19. elokuuta ja siinä on peilattu elokuun puolivälin tilannetta. Siihen nähden ollaan Ekqvistin mukaan jo eri tilanteessa.

”Huolestuttavia signaaleja tulee vähän joka puolelta.”

Ekqvist huomauttaa, että keväällä kaikki olivat hyvin tarkkoja, kun pestiin käsiä ja pidettiin turvavälejä. Kesän jäljiltä on hänen mukaansa tullut viestiä siitä, että ihmiset ovat alkaneet lipsua, joten siinäkin mielessä nyt on ”hyvä vähän toppuutella”.

”Riskit ovat ilmassa, mutta vielä ollaan ihan hallinnassa ja me pystymme nyt hallitsemaan tätä ja estämään sitä toisen aallon voimakasta tuloa näilläkin toimilla.”