Pääministeri Petteri Orpo (kok) ja muut hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat keskiviikkona lisätietoja hallituksen tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi Suomessa.

Tiedonannon taustalla on keskustelu hallituspuolue perussuomalaisten edustajien, muun muassa tuoreiden ministerien, rasistisiksi tulkituista kirjoituksista. Hallitus antaa syyskuussa eduskunnalle tiedonantonsa, jossa opposition odotetaan myös äänestyttävän hallituksen ja luottamuksesta. Myös ministereiden luottamusäänestykset ovat mahdollisia.

Orpon mukaan yhteisen tiedonannon aikaiseksi saaminen on ”aivan oleellista sen kannalta, että hallitus pystyy jatkamaan tärkeää työtään, jota varten meidät on eduskuntaan äänestetty”.

Hallituksen ministerit kokoontuivat keskiviikon seminaarissa yhteen ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen, mutta kesän ajan tiedonannon luonnosta on koonnut hallituksen asettama työryhmä, joka on kuullut lukuisia asiantuntijatahoja.

Orpon mukaan tiedonannosta päivän kokoontumisessa käyty keskustelu oli ”välillä värikästäkin”, ja jäljellä on vielä ”kirjauksia ja sanamuotoja, joista pitää neuvotella”.

Hänen mukaansa tavoitteena on luoda konkreettinen toimenpideohjelma rasismin kitkemiseksi ja yhdenvertaisen sekä syrjimättömän Suomen rakentamiseksi.

”Haluamme löytää ratkaisun, jossa hallituksen tiedonannossa on selkeä viesti suomalaisille, että hallitus ei hyväksy rasismia”, pääministeri kertoi.

Konkreettisista toimista ei keskiviikkona saatu lisätietoja. Yhdenvertaisuuteen linkittyvä lainsäädäntö sinällään on Orpon mukaan Suomessa vähintäänkin hyvällä tasolla.

Orpon mukaan kokoontumisessa käytiin myös läpi hallitusohjelman toimeenpanoa ministerikohtaisesti.

”Joka ainut ministeri on tehnyt töitä, lakihankkeita on liikkeellä. Budjettiprosessikin on pitkällä.”

Kun tämä ”homma hoidetaan”, voidaan Orpon mukaan keskittyä hallitusohjelman toimeenpanoon.

”Työ jatkuu kohti eduskunnan avausta”, hän sanoi.

Henrikssonilta ei vielä vihreää valoa

Perussuomalaisten kannanotoista ja asenteista noussut keskustelu on ollut vaikein paikka RKP:lle, jonka riveissä on myös haluja lopettaa hallitusyhteistyö. Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoikin, että vielä on paljon työtä edessä, ennen kuin hallituksen rivit ovat suorat.

Päivän seminaari oli kuitenkin ”enemmän hyödyksi kuin haitaksi”.

”Olemme yksimielisiä siitä, että tätä keskustelua pitää jatkaa”, hän kommentoi.

Asia on Henrikssonin mukaan äärimmäisen tärkeä RKP:n eduskuntaryhmälle.