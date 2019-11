”Postilakon tukilakot ovat kohtuuttomia ja uusin muistutus siitä, että Suomen työrauhasääntely kaipaa nopeasti uudistamista. Hallituksen pitää perustaa työryhmä uudistamaan Suomen työrauhasääntelyä”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Lakko-oikeus kuuluu demokratiaan, mutta laittomat lakot pitää ehkäistä ja tukilakot sovittaa kulloisenkin ongelman kokoon, Yrittäjä linjaa. Lisäksi poliittisia lakkoja pitäisi järjestön mukaan rajoittaa yleiseurooppalaiseen malliin.

”Työrauha on arvoton asia, kun tukilakkokynnys on matala, kuten postilakon yhteydessä on nähty”, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen sanoo, että postilakko aiheuttaa harmia monille yrityksille ja kuluttajille.

”Se vaarantaa koko Postin tulevaisuuden, koska moni asiakas siirtää jaettavan digitaaliseen muotoon tai siirtyy käyttämään Postin kilpailijoita. Tukilakot taas vaarantavat koko Suomen hauraan talouskasvun.”

Suomen Yrittäjien mukaan ”Postin tukilakot koskevat lähes kaikkia pk-yrityksiä jollain tavalla”. Näin arvioi järjestön