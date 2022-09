Ukrainan puolustusvoimien vastahyökkäys maan itäosassa tuottaa myös tiedusteluvoittoja, kun Venäjän käyttämää aseteknologiaa päätyy puolustajille.

Nyt ukrainalaiset ovat Harkovan alueella löytäneet aiemmin alasammutun Suhoi Su-30SM-hävittäjän, jonka hylkyä venäläiset eivät ole vaivautuneet siivoamaan, kertoo The Drive.

Koneen jäännösten mukana löytyi osa sen elektronisen sodankäynnin järjestelmää, tässä tapauksessa omasuojaan käytettävä häirintälähetin nimeltään RTU 518-PSM.

The Driven mukaan RTU 518-PSM:n säiliö sijoitetaan konetyypin oikeaan siivenkärkeen. Se on osa laajempaa kokonaisuutta nimeltään SAP 518-SM, johon kuuluu myös vasempaan siivenkärkeen sijoitettava säiliö RTU 518-LSM1 sekä koneen sisäinen järjestelmä, KS REP.

RTU 518-PSM on todennäköisesti aktiivinen häirintälähetin, kun taas RTU 518-LSM1 on passiivinen vastaanotinkomponentti, joka kuuntelee sähkömagneettisen spektrin lähetyksiä ja yrittää löytää vihollisen tutkajärjestelmiä. Koko järjestelmällä on siis kyky paikallistaa tutka-antenneita sekä tutkaohjattuja ilmatorjuntaohjuksia ja sitten häiritä niitä.

Nyt löydetty häirintäsäiliö voi olla Ukrainalle ja läntiselle tiedusteluyhteisölle hyvinkin arvokas tietolähde, etenkin kun se kuvan perusteella näyttää säilyneen sangen hyvässä kunnossa.

