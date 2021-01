Kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä käydään parhaillaan vilkasta keskustelua. Muun muassa valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo esitti tällä viikolla kuntavaalien siirtämistä syksyyn.

”Meitä kansalaisia on viime kuukausina kehotettu äärimmäiseen varovaisuuteen, maskien käyttöön, turvaväleihin ja välttämään kokoontumista isommissa ryhmissä. Kuntavaaleissa näitä kaikkia turvaohjeita tuskin on mahdollista noudattaa. Turvavälejä on äänestyspaikkojen jonoissa vaikea pitää. Paikalla on pitkin päivää paljon ihmisiä”, hän kirjoitti mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Myös sdp:n helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara on esittänyt vaalien siirtämistä toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun, jotta ne voidaan järjestää tilanteessa, jossa epidemia todennäköisesti alkaa olla ohi.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma pitää ehdotusta riskialttiina.

”Se voisi aiheuttaa epäluottamusta ja jopa salaliittoajattelua poliittisesti motivoituneesta siirrosta, jolla pyritään estämään kannatuskärjessä olevien vaalivoitto”, hän kommentoi Twitterissä.

OAJ:n järjestämässä eduskuntapuolueiden puheenjohtajatentissä kaikki puheenjohtajat olivat vaalien siirtämistä vastaan lauantaina.

”Yleensähän on niin, että kynnys siirtää vaaleja on hyvin korkea ja niin on edelleen. Sen takia lähdetään siitä, että kuntavaalit pidetään huhtikuussa niin kuin on tarkoitus koko ajan ollut. Toki kukaan meistä ei tiedä, mikä tulee olemaan tilanne tässä ehkä muutaman viikon, kuukauden kuluttua. Jos tilanne menisi oikein pahaksi, mitä kukaan ei toivo, silloin voidaan ehkä joutua arvioimaan tilannetta. Mutta lähdetään siitä, että vaalit pidetään. On niitä vaaleja pidetty myös Yhdysvalloissa, vaikka oli koronaa aika paljon liikkeellä silloin siellä ja aika vakavastikin”, oikeusministeri, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi.

Presidentti Tarja Halonen otti asiaan kantaa Ylen Ykkösaamussa.

”Minusta meillä on sellainen aika velvoittava traditio Suomessa, että meitä eivät pidätä kapinat, sodat tai mitkään muutkaan. Koronasta riippumatta luultavasti pystymme pitämään vaalit”, hän sanoi.

Ulkoasiainministeriössä diplomaattina toiminut historioitsija Jukka Seppinen puuttuu Halosen kommenttiin Puheenvuoron blogissaan.

”On korkeallakin tasolla väitetty, että ”sodatkaan eivät pysäyttäneet vaaleja”. Totuuden nimessä on oikaistava, ettei se nyt niin mennyt”, hän näpäyttää.

Seppinen muistuttaa, että vuoden 1939 edustavaalien tuloksena valittu eduskunta istui vuoteen 1945 saakka poikkeuslain turvin. Poikkeusmenettelyjä tarvittiin kaksi kertaa. Lisäksi joulukuussa 1936 valitut valtuustot istuivat kaikkiaan yhdeksän vuotta, koska vaaleja jouduttiin sotien vuoksi jatkuvasti lykkäämään.

”Älköön kukaan tulkitko, että kannattaisin kunnallisvaalien siirtämistä tuonnemmaksi pandemian vuoksi. En kannata. Mutta historiallisen totuuden vaaliminen kuuluu minulle akateemisena väitelleenä historioitsijana, oli kyseessä sitten presidentti täällä tai siellä”, Seppinen kirjoittaa.

