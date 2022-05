Liettua lopetti tänään öljyn, maakaasun ja sähkön tuonnin Venäjältä. Maan hallitus iloitsee Twitterissä Liettuan olevan tästä eteenpäin täysin itsenäinen Venäjän energiasta ja kertoo tehtävän olevan mahdollinen.

Liettua on ensimmäinen Baltian maista, joka lopettaa energian tuonnin täysin. Baltian maat ovat pyristelleet jo pidempään irti venäläisestä energiasta, mutta muun Euroopan tavoin päänvaivaa on aiheuttanut korvaavien energialähteiden löytäminen. Maantieteellisistä syistä Baltian riippuvuus Venäjästä on ollut suuri.

Kaasun tuonnin Venäjältä Liettua katkaisi jo huhtikuussa. Maan presidentti Gitanas Nausėda totesi tuolloin , että jos Liettua pystyi siihen, pystyy muukin Eurooppa samaan.

Merkittävä irtautumisen mahdollistava palanen on kahdeksan vuotta sitten Liettuan Klaipedaan avattu nestemäistä maakaasua käsittelevä lng-terminaali, jonka ansiosta Liettua on Baltian maista vähiten riippuvainen Venäjän kaasutoimituksista. Myös Viroon toivotaan valmistuvan vielä tänä vuonna uusi lng-terminaali.

Suomessakin katseet ovat kääntyneet osin Baltiaan, sillä Venäjän katkaistua kaasutoimitukset Suomeen ovat vaihtoehdot nestemäisen maakaasun tuominen Suomeen laivoilla ja Baltian ja Suomen yhdistävä Balticonnector -putki.

Liettuan energiaministeri perustelee päätöstä Venäjän sotakoneiston rahoittamisen lopettamisella. Ostamalla venäläistä energiaa Euroopan maat ovat rahoittaneet Venäjää kymmenillä miljardeilla euroilla Venäjän hyökkäyksen alettua.

Erityisesti Ukrainan johto on arvostellut Euroopan maita kovin sanoin venäläisen energian tuonnin jatkamisesta. EU on toistaiseksi asettanut pakotteita ainoastaan kivihiilen tuonnille. Käsittelyssä olevan viidennen pakotepaketin on tarkoitus kieltää öljyn tuonti siirtymäajan jälkeen, mutta jäsenmaat eivät ole päässet kiellosta sopuun.

