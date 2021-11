Maatalousyrittäjä Hannakaisa Heikkinen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 ja aiemmin vuosina 2007–2011.

Hallituspuolue keskusta arvostelee suomalaisen maatalouden syyllistämistä ilmastokysymyksessä. Kansanedustaja, maitotilallinen Hannakaisa Heikkinen (kesk) toteaa keskustan ryhmäpuheessa, että ratkaisut kasvavat suomalaisissa pelloissa, metsissä ja maassa.

Heikkinen kertoo poikansa kyselleen, saastuttavatko lentokoneet enemmän kuin maanviljelijät.

”On menty jonkun rajan yli, kun kouluikäinen lapsi kysyy tällaista. Tai nuori pelkää maailmanloppua. Ahdistuu”, Heikkinen totesi keskustan ryhmäpuheenvuorossa Agenda 2030 -palautekeskustelussa.

Eduskunta käsittelee tänään selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta, joka pyrkii kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.

”Puhtaat, kotimaiset, uusiutuvat ylös. Saastuttavat, ulkomaiset, uusiutumattomat alas. Silti sormella osoittaminen jatkuu. Silti syyllistäminen jatkuu. Silti järjettömyys jatkuu. Helsingin liha- ja maitopäätös on tästä viimeisin osoitus. Se on sulaa hulluutta. Silti hiili jatkaa täällä palamistaan. Joutuu kysymään, voivatko asioiden mittasuhteet olla enempää vääristyneet?”

Helsingin kaupungin tilaisuuksissa ei ensi vuoden alusta lähtien tarjota liharuokaa ja kahvimaitona tarjolla on kauramaitoa. Uudesta linjauksesta voidaan poiketa vain pormestarikunnan tai muun kaupungin ylimmän johdon järjestämissä korkean tason vierailuissa perustelluista syistä.

Maatalouden kokonaispäästöt eivät ole laskeneet 2000-luvulla lainkaan Suomessa, ja erityisesti hallituspuolue vihreistä on pidetty esillä tarvetta puuttua näihin päästöihin.

Ilmastotoimia on tosin esittänyt myös Maanviljelijöiden oma etujärjestö Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Kristiina Regina totesikin lokakuussa Uudelle Suomelle, että rahaa voitaisiin jo suunnata toimiin, joihin ala itse on valmis.

Tulevaisuustalo Sitran ilmastoasiantuntija Mariko Landström puolestaan arvioi elokuussa, ettei Suomi voi päästä pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiinsa ilman maatalouden uusia päästötoimia.

Glasgow antoi keskustalle toivoa

Maailman johtajien ilmastokokous Glasgow’ssa antoi Heikkisen mukaan toivoa kahdesta syystä: ensinnäkin loppupäätelmien mukaan fossiilisten ja etenkin hiilen käyttöä pitää vähentää ja toiseksi suurvallat Yhdysvallat ja Kiina alkavat yhteistyöhön.

”Tässä ovat asioiden mitat kohdallaan. Tässä on tietä tulevaisuuteen. Tässä on vastausta pojalleni, jos hän päättää jatkaa meidän aiempien polvien työtä.”

Glasgow’n ilmastokokouksen jälkeen kirjauksen vesittyminen on tosin herättänyt pettymystä. Päätösistunnossa Intian esityksestä kohtaa vesitettiin niin, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisen sijaan niiden käyttöä kehotetaan asteittain vähentämään.

Heikkisen mukaan maanviljelijät haluavat kehittää toimintaansa ilman syyllistämistä järkevällä politiikalla.

Keskusta ajaa hajauttavaa, ei keskittävää politiikkaa ja katsoo, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus kohtuuhintaiseen liikkumiseen.

”Emme hyväksy lisäkorotuksia polttoaineiden verotukseen. Päästöjä saadaan alas arkea kurjistamatta. Ilman sormella osoittelua.”

”Päätösvalta metsien käytöstä tulee pitää meidän suomalaisten omissa käsissä. Se ei kuulu EU:lle”, keskusta myös toteaa.

Viime päivinä Suomessa on käyty kiivasta keskustelua EU:n taksonomiasta, jolla määritellään EU:n kestävän rahoituksen kriteerit. Taksonomia on ymmärretty keskustelussa väärin, katsoi joukko asiantuntijoita maanantaina: Taksonomia ei määrittele, miten suomalaista metsää pitäisi hoitaa. Kyse on ehdoista, jotka täytettyään pääsee kestävän toiminnan luokkaan.

