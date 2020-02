Italian hallitus on pitänyt hätäkokouksen terveysviranomaisten kanssa Pohjois-Italian koronatapausten vuoksi.

Hätäkokous. Italian hallitus on pitänyt hätäkokouksen terveysviranomaisten kanssa Pohjois-Italian koronatapausten vuoksi.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on erittäin huolissaan koronaviruksen uudesta leviämisestä ja uusista tartuntatapauksista, joilla ei tiettävästi ole mitään yhteyttä Kiinaan.

”Mahdollisuudet viruksen hillitsemiseen vähenevät”, hän kommentoi BBC:n haastattelussa.

WHO nostaa erityisesti esiin uudet koronatapaukset Italiassa ja Etelä-Koreassa. Etelä-Korea kertoi lauantaina 142 uudesta vahvistetusta tartunnasta.

Italia puolestaan on raportoinut kahdesta kuolemasta ja 29 tartunnasta. Pohjois-Italian Lombardiassa on eristetty 50 000 ihmistä, jotka eivät saa poistua kotoaan. Lombardiassa korona-tartunnan saaneita on italialaismedian mukaan 27. Toiset kaksi tartunnan saanutta ovat Veneton maakunnasta.

”Tällä hetkellä meillä ei ole tietoa siitä, miten tartunnat on saatu”, Pohjois-Italian Veneton maakunnan presidentti Luca Zaia kommentoi Corriere della Seralle.

Italian pääministeri Giuseppe Conte pyrki rauhoittamaan kansalaisia toteamalla tilanteen olevan hallinnassa. Conte myös vakuutti viranomaisten huolehtivan tiukoista varotoimista.

”Olemme ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimiin, joita pidämme tarpeellisina. Uusia toimia pohditaan, jos tilanne pahenee. Karanteeniin on laitettu kaikki henkilöt, joilla tiedetään olevan yhteyksiä tartunnan saaneisiin”, hän sanoi uutistoimisto Ansalle,

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo koronaviruksen etenemisen kertovan ”karusti” maailman turvattomuudesta.

”Se, mitä Kiinassa tapahtuu, ei jää Kiinaan. Coronan edessä kannattaa olla nöyrä. Patoamisen osittainen epäonnistuminen kertoo karusti globaalin maailman turvattomuudesta. Korona ei kovin tappava, mutta taudin taloudellinen/poliittinen piirre syvä. Disruption mahdollisuus mittava”, hän tviittasi lauantaina.

