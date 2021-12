Kiristynyt tilanne Ukrainan ja Venäjän välisellä rajalla nousi yhdeksi torstain Eurooppa-neuvoston eli EU-huippukokouksen pääteemoista. Kokous kesti 14 tuntia.

Venäjä on viime aikoina keskittänyt joukkojaan ja sotakalustoa lähelle Ukrainan rajaa. Moni pelkää, että Venäjä valmistautuu valloittamaan Ukrainan. Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis totesi tällä viikolla EU:n ulkoministereiden kokouksessa, että Venäjä suunnittelee sotaa.

EU-maiden johtajat eivät päättäneet uusista Venäjän-vastaisista pakotteista, koska Venäjä ei ole vielä tehnyt laajempaa konkreettista hyökkäystä. Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

Kokouksen päätöslauselmassa todetaan Eurooppa-neuvoston painottavan, että Venäjän pitäisi kiireellisesti liennyttää jännitteitä, joita sen sotilaallinen läsnäolo Ukrainan rajalla ja aggressiivinen retoriikka ovat aiheuttaneet.

Eurooppa-neuvosto tukee täysin Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

”Kaikki uusi sotilaallinen aggressio Ukrainaa vastaan aiheuttaa massiiviset seuraukset ja vakavat kustannukset Venäjälle, mukaan lukien kumppaneiden kanssa koordinoidut pakotetoimenpiteet”, päätelmässä lukee.

Suomea kokouksessa edustaneen pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan EU-johtajat keskustelivat pakotteista, mutta eivät yksityiskohtaisella tai konkreettisella tasolla.

”Osoitimme selvästi sen, että olemme valmiita toimimaan, jos toimiin on ryhdyttävä. Ensisijassa pyrimme tietenkin hakemaan diplomaattista ratkaisua.”

Marinin mukaan Nord Stream 2 -kaasuputken kohtaloa sivuttiin keskustelussa lyhyesti.

Energia kirvoitti pitkän keskustelun, mutta ei päätelmää

Energian hinta oli toinen kokouksen pääteemoista. Sen käsittelyyn kului paljon aikaa, mutta siitä ei lopulta syntynyt lainkaan kokouspäätelmiä.

Osa Itä-Euroopan jäsenmaista syyttää nykyistä päästökauppajärjestelmää ja markkinamekanismia viimeaikaisesta sähköhintojen noususta. Maissa epäillään, että pelurit pelaavat päästöoikeuksilla ja nostavat hintoja keinotekoisesti.

Energiahinnat olivat tapetilla jo EU-päättäjien lokakuun huippukokouksessa. Sen päätelmässä EU-komissiota pyydettiin tutkimaan, tapahtuuko markkinoilla manipulaatiota.

EU:n energiasääntelyviranomaisen Acerin ja arvopaperimarkkinaviranomaisen Esman väliraporttien mukaan markkinapelureista ei ole havaintoa eikä markkinamekanismi nosta hintoja.

Energiakeskusteluun nousi mukaan myös EU:n kestävän rahoituksen järjestelmä taksonomia, vaikka se ei ollut kokouksen varsinaisella agendalla. Osa jäsenmaista halusi hoputtaa EU-komissiota antamaan vihdoin esityksensä maakaasun ja ydinvoiman kestävyysluokittelusta.

Komissio on luvannut antaa esityksensä vielä ennen joulua, siis viimeistään ensi viikolla. Osa jäsenmaista ei ilmeisesti luota siihen, että komissio todella tekee niin.

Juuri taksonomiaan liittyvät erimielisyydet johtivat lopulta siihen, ettei päätelmiä energiahinnoista syntynyt. Pääministeri Sanna Marin piti tilannetta ”erittäin valitettavana”.

”Oma näkemykseni on se, että varsinaista estettä [päätelmien syntymiselle] ei kenties olisi ollut. Ehkä kyse oli ennen muuta asetelmien hakemisesta komission tulevaisuudessa antamaan taksonomiakokonaisuuteen.”

Marin uskoo, että energiahintojen noususta olisi syntynyt yhteinen näkemys ja päätelmäluonnos, jos taksonomiapeli ei olisi sekoittanut kuviota.

Onko inflaatio tilapäistä?

Eurooppa-neuvoston yhteydessä oli myös lyhyt eurohuippukokous. Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde antoi osallistujille tilannekatsauksen Euroopan taloustilanteesta.

Kokouksessa käsiteltiin myös pankki- ja päämarkkinaunioneiden etenemistä. Kummastakaan aiheesta ei syntynyt konkreettisia päätöksiä.

Kuinka laajasti EU:n jäsenmaat jakavat EKP:n näkemyksen siitä, että inflaation kiihtyminen on tilapäinen ilmiö?

”Inflaatiosta käytiin toki keskustelua. On huomioitava se, että tällä hetkellä inflaatio on paljon vauhdikkaampaa kuin aikaisemmin, joskin arvio on myös se, että on luonnollista, että siinä tapahtuu vaihtelua”, Marin sanoi.

