Vihreiden vaikuttaja ja kunnallispoliitikko Osmo Soininvaara seuraa blogissaan Suomen koronaepidemian toisen aallon etenemistä. Soininvaara on kommentoinut aktiivisesti koronatartuntojen tilannetta aina keväästä lähtien.

Soininvaara toteaa nyt olevansa harmissaan siitä, että asiat ovat menneet hänen ennustamallaan tavalla. Toukokuussa hän ennakoi, että nuoret ja terveet kyllästyvät varomaan ja toisaalta, ettei epidemiaa pystytä pysäyttämään tukahduttamalla.

”Näin tässä on juuri käynyt. Sen näkee kaupungilla. Nuoret aikuiset elävät normaalia elämää ilman varovaisuuden häivääkään. Nyt siis kielletään baarien pitäminen auki öisin, mutta se koskee vain murto-osaa nuorten välisistä kontakteista”, Soininvaara kirjoittaa.

Soininvaaran mielestä tilanne edellyttää nyt rajuja toimia, ja hinta on hirvittävä.

”Aika rajua yhteiskunnan sulkemista tämä edellyttää, eivätkä suositukset riitä, koska niitä ei selvästikään enää noudateta. Pelko on kadonnut. Minkälaiset edellytykset on kieltää kokoontumiset kotona? Tätä eristyksissä mököttämistä on kestettävä ainakin ensi kesään. Sitten toivottavasti rokote armahtaa. Edessä on pitkä ja ankea talvi.”

LUE MYÖS:

Soininvaaran mukaan Lapin matkailun ohella tilanne on karmaiseva muun muassa Helsingin seudun liikenne HSL:llä, muusikoilla, teatteriväellä ja jääkiekkoilijoilla.

”Paperitehtaan lopettamien Kaipolassa on pientä verrattuna niihin kymmeniintuhansiin työpaikkoihin, joita tullaan menettämään pelkästään ravintoloissa ja matkailualalla. Kevään isku vielä jotenkin kestettiin, mutta nyt tulee suuri määrä konkursseja. Tai sitten valtion on tuettava yrityksiä todella avokätisesti”, hän kirjoittaa.

”Kansantaloudelle tämä maksaa kymmeniä miljardeja.”

LUE MYÖS: