Kaksiviikkoisen hoitajalakon ensimmäisenä päivänä sairaanhoitopiireistä on viestitetty syvää huolta siitä, että työntekijäpuolen liian tiukkojen suojelutyön rajausten vuoksi hoitotilanne on kriittinen monella saralla, jossa on kyse ihmishengistä.

Tyksissä on jouduttu siirtämään kiireellistä syövänhoitoa ja Husissa syöpäpotilaiden polikliiniset lääkehoidot ja sädehoidot ovat joutuneetkin lakon piiriin, vaikka ilmeisesti ihan tätä ei odotettu. Oysista saimme perjantaiaamuna tietää, että syöpähoito on ensimmäiseltä lakkopäivältä keskeytetty, mikä tarkoittaa muun muassa 125 sädehoitoajan perumista.

Hoitajia edustavalla Tehyllä on suojelutyöstä ja sen rajaamisesta erilainen näkemys kuin työantajilla. Sitä avasi aamupäivällä perjantaina Helsingissä hoitajien lakkomarssilta juuri palannut Tehyn oikeuspalvelujen päällikkö Kari Tiainen.

Mistä lakon suojelutyön rajaamisen vaikeudessa on Tehyn kokemuksen mukaan kysymys?

”Määristähän siinä on kyse. Ongelmallista on, että työnantajapuoli ei näytä olevan millään lailla varautunut tähän hoitajalakkoon, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö lähetti siitä pari viikkoa sitten ohjauskirjeen. STM antoi monenlaisia ohjeita lakkoon varautumisesta, mutta ainut työnantajan käyttämä keino vaikuttaa olevan työsuhteisten hoitajien kutsuminen suojelutyöhön.”

STM:N OHJE Sote-työnantajan keinot järjestää kriittinen hoito lakon aikana  Kuntien ja sairaanhoitopiirien välinen yhteistyö ja joissain palveluissa myös alueiden väliset yhteistyön ja keskinäisen avunannon mahdollisuudet, huomioiden myös erityisvastuualueen laajuinen yhteistyö palveluiden turvaamisessa ja henkilöstön riittävyyden varmistamisessa.  Palvelujen hankkiminen muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä.  Ostopalvelujen ja palvelusetelin hyödyntäminen. Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa sekä kolmannen sektorin toimijoita voidaan käyttää täydentämään ja vahvistamaan julkista palveluntuotantoa alueen tarpeen mukaisesti. Ostopalvelujen osalta kuntien on tarkistettava yksityisten sopimukset häiriötilanteisiin varautumisesta ja annettava varautumisohjausostopalvelutuottajille.  Lisähenkilöstön rekrytointi itse, henkilöstöyrityksiltä tai sopimuksin muilta kunnilta.  Työlainsäädännön mukaiset mahdollisuudet, henkilöstösiirrot ja neuvottelut työntekijöiden kanssa.  Kiireettömän hoidon väliaikainen supistaminen kiireellisen hoidon varmistamiseksi potilaiden terveyttä kuitenkaan vaarantamatta.  Palvelujen muut organisointi- ja järjestämismahdollisuudet Lähde: STM:n ohjauskirje kunnille ja sairaanhoitopiireille 21.3.2022

Mitä muita keinoja suojata potilaiden hoitoa on jätetty käyttämättä?

”Ensinnäkin työnantaja voi määrätä virkasuhteiset henkilöt lain nojalla suojelutyöhön, eikä siihen tarvitse suojelutyöneuvottelujakaan käydä. Paljonko sitä on käytetty? Meidän korviimme ei ole tullut kuin yksi yksittäinen tilanne, jossa lääkäreitä on määrätty suojelutyöhön.”

Onko hoitajissa virkasuhteisia määrättäväksi tällä tavalla apuun?

”Ei ole, vain ylimpiä esimiehiä jonkun verran. Mutta virkasuhteisia lääkäreitä on pilvin pimein. Nyt kun joka paikassa on toitotettu, että kiireetöntä hoitoa ei pystytä antamaan, niin on paljon lääkäreitä ymmärtääkseni vailla hommia. Heitä voisi käyttää tässä tilanteessa hyväksi, mutta eipä ole sellaista kuulunut korviimme.”

Virkasuhteisia lääkäreitä voisi siis määrätä tekemään lakossa olevien hoitajien töitä?

”Voisi kuvitella, että lääkäreitä voisi tähän käyttää, jos sairaanhoitopiirin johto on sitä mieltä, että hoitajalakko vaarantaa potilasturvallisuuden. Lääkärithän vastaavat aina kaikesta. Luulisi, että kaikki käytössä oleva keinot otettaisiin käyttöön ennen kuin vaaditaan säätämään pakkolakia potilasturvallisuuden vaarantumisen riskin poistamiseksi.”

Mitä muita keinoja STM on nähdäksesi ehdottanut lakkoon varautumiseksi?

”Ohjauskirjeessä listattiin keinoiksi esimeriksi ostopalvelujen käyttämistä ja yhteistyötä muiden sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa, mutta työnantajan mielestä ainut ratkaisu on yksittäisten työsuhteisten henkilöiden suostuminen suojelutyöhön.

Näin vaikka työnantajapuolella oli kaksi vuotta aikaa varautua hoitajalakkoon. Tehy ja SuPerhan tekivät tämän palkkaohjelmavaatimuksen jo viime kierroksella, mutta koronapandemia ja valmiuslaki estivät silloin työtaistelun. Ei ole voinut olla yllätys, että asia tuli uudestaan esille. Työnantajapuolella on ollut ruhtinaallisesti aikaa varautua lakkoon, jonka alkua vielä siirrettiin kahdella viikolla.”

Neuvottelut suojelutyöstä jatkuvat. Miten suhtaudut viesteihin, joiden mukaan liian tiukan suojelutyörajauksen vuoksi syöpähoitoja on keskeytetty ja psykiatrisia potilaita kotiutettu kesken hoidon?

”Syöpähoitoja keskeytetty? En ole tuommoista viestiä keneltäkään meidän neuvottelijoiltamme saanut. Mistä semmoista olet kuullut?”

Ainakin Oysista ja Tyksistä. Millaista viestiä ole itse saanut?

”Sellaista, että on erimielisyyttä annettavan suojelutyön määrästä: työnantajan mukaan sitä pitäisi saada enemmän ja meillä taas pyritään arvioimaan, mikä oikeasti on välttämätöntä.

Siellä on paljon semmoistakin, että on annettu lähtökohdaksi osaston täysimääräinen henkilöstötilanne, vaikka hoitajapulan vuoksi siellä on jo pitkän aikaa ennen lakkoa ollut paikoista jopa vain puolet täytettynä. Jossain kohdin lakon suojelutyön vuoksi osastolle on saatu enemmän ihmisiä kuin heitä on normitilanteessa ollut. ”

Missäpäin näin on tapahtunut?

”En kerro yksityiskohtia, mutta näin on käynyt useassa paikassa. Tämä ei todellakaan ole niin kuin sairaanhoitopiirin johtoa on julkisuudessa sanonut, että työntekijäpuoli olisi suhtautunut lakon suojelutyöhön vastuuttomasti. Nyt on lakko, emmekä voi lähteä siihen, että työnantajan kaikki toiveet toteutetaan – muutenhan tämä lakko ei loppuisi ikinä, eikä sillä olisi mitään vaikutusta.”

