Ruotsin hallitus katsoo, että vanhainkodeissa voitaisiin ottaa käyttöön pikatestit koronatartuntojen havaitsemiseksi, kertoo pääministeri Stefan Löfven.

Hallitus katsoo, että jopa 15 minuutissa testituloksen näyttäviä pikatestejä voidaan nyt pitää riittävän luotettavina, jotta ne voidaan ottaa käyttöön tietyissä tilanteissa.

Maan kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten korostaa, etteivät pikatestit korvaa PCR-testejä, vaan täydentävät niitä.

Hoivakotien koronatartunnat ovat olleet tragedia Ruotsissa. Sosiaalihallituksen tuoreimpien tilastojen mukaan miltei puolet, 46,5 prosenttia, 6 460 kuolleesta, joilla on todettu koronatartunta, on asunut hoivakodissa. Lisäksi kuolleista 26,2 prosenttia on ollut kotihoidon piirissä.

Myös Suomessa koronatartunnat ovat aiheuttaneet kuolemantapauksia hoivakodeissa. Viime viikonloppuna Sodankylän kunta tiedotti, että viisi palveluasumisyksikkö Nutukan asukasta oli edellisen viikon aikana menehtynyt koronavirustautiin.

