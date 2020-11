USA:n presidenttikisa on tiukka.

”Me voitimme tämän vaalin.” Näin väitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ennenaikaisesti puhuessaan kannattajilleen Suomen aikaa noin kello 9.20 keskiviikkona.

Presidentinvaalien ääntenlaskenta on kesken, eikä voittajaa osata vielä ennustaa saati julistaa. Trump kuitenkin luetteli puheessaan voittamiaan osavaltioita ja sanoi, että hänen näkemyksensä mukaan hän on jo voittanut vaalit.

Trumpin mukaan ääntenlaskennassa on käynnissä ”huijaus”, jollaiseksi hän on jo ennalta maalannut ennakko- ja postiäänet, jotka lasketaan monissa osavaltioissa varsinaisen vaalipäivän ääniä myöhemmin. Trump katsoo, että osavaltiot, joissa ääntenlaskenta on yhä kesken, mutta tilanne hänen edukseen, tulisi julistaa hänen voittamikseen.

”Me menemme korkeimpaan oikeuteen, me haluamme äänestämisen loppuvan”, Trump sanoi.

Hän puhui vaalituloksen haastamisesta oikeusteitse jo ennen vaalipäivää.

Tosiasiassa äänestäminen on loppunut aamukuudelta viimeisimmissäkin osavaltioissa, mutta ääntenlaskenta jatkuu monin paikoin. Trump kiistää oikeutuksen ääniltä, jotka rekisteröidään varsinaisen äänestysajan jälkeen. Amerikkalaismedia on tuoreelta huomauttanut, että äänet ovat täysin laillisia.

“Sikäli kuin minulta kysytään, me olemme jo voittaneet”, Trump toisti.

Trump julistautui puheessaan muun muassa keskeisen vaa’ankieliosavaltio Pennsylvanian voittajaksi.

Päivittyvä presidentinvaalien tulosseuranta kuvaa valitsijamiesten kertymistä Joe Bidenille ja Donald Trumpille: