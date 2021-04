Pääministeri Sanna Marin kehotti tiedotustilaisuudessa suomalaisia välttämään Euroopan-matkoja tänä kesänä, sillä epidemiatilanne on monissa maissa huono.

Suositus kotimaanmatkailusta. Pääministeri Sanna Marin kehotti tiedotustilaisuudessa suomalaisia välttämään Euroopan-matkoja tänä kesänä, sillä epidemiatilanne on monissa maissa huono.

Rajojen terveysturvallisilla menettelyillä on virusmuunnoksista johtuen erityinen merkitys vielä pitkään, kertoo hallitus keskiviikkona julkaistussa exit-suunnitelmassaan.

Tähän liittyen suunnitelmassa kerrotaan myös niin sanotun koronatodistuksen tai -passin valmistelusta sekä kansallisesti että EU-tasolla. Suomessa valmistelussa on ”Omakanta-palveluun toteutettava sähköinen koronatodistus, joka sisältää rokote-, testi- ja sairastetun taudin todistukset”.

”Kansallinen valmistelu etenee vaiheittain niin, että toukokuussa 2021 saadaan koronarokotustodistukset kansalaisten käyttöön Omakanta-palvelun kautta”, hallitus kertoo.

Kuitenkaan ”tässä vaiheessa ei ole tehty päätöksiä rokotus- tai vastaavien todistusten kansallisesta käyttötarkoituksesta”.

Myös EU-yhteensopivan järjestelmän kansallisia käyttömahdollisuuksia selvitetään, suunnitelmassa kerrotaan.

”Suomessa valmistellaan EU:n digitaalisen vihreän todistuksen (Digital Green Certificate) käyttöönottoa komission asetusluonnoksen mukaisesti. Todistuksen on tarkoitus osoittaa, että henkilö on rokotettu covid-19-tautia vastaan, saanut negatiivisen testituloksen tai että hän on parantunut covid-19-taudista. Omakanta-palvelun toteutus mahdollistaa sen, että suomalaisten todistukset voivat toimia yhteen EU:n vihreän todistuksen kanssa”, hallitus kertoo.

Komission asetusehdotuksessa esitetään vihreän todistuksen käyttöönottoa kesäkuussa 2021, vaikka osa jäsenmaista on ilmoittanut sen olevan liian nopea aikataulu.

”Tällä hetkellä arvioidaan, että EU-asetus tulisi voimaan 26.6.2021 ja se tulee panna täytäntöön kuuden viikon kuluessa. Suomessa on realistista toteuttaa kaikki todistuksen tietosisällöt asetusesityksen vaatimalla tavalla kesän 2021 loppuun mennessä.”

Suomen tilanne ja etenemismahdollisuudet varmistuvat suunnitelman mukaan komission asetuksen vahvistuttua.

”Hallitus on käsitellyt rokotustodistuksen teknistä valmistelua ensimmäisen kerran helmikuussa 2021 ja todennut silloin, ettei sille luoda vielä kansallista käyttötarkoitusta, mutta sille odotetaan olevan käyttöä kuitenkin matkustamisessa. EU-komission asetusesityksen mukaan todistusten tarkoitus on edistää jäsenmaiden kansalaisten perusoikeutta vapaaseen liikkumiseen pandemian aikana. Todistuksen käyttöönottoon liittyy vielä useita käytännön kysymyksiä, jotka tulee ratkaista mahdollisimman pian ensisijaisesti EU-tasolla.”

Hallituksen tavoitteena on hallitun rajoitustoimenpiteiden purun kautta ”rakentaa siltaa aikaan, jolloin suuri osa aikuisväestöstä on saanut vähintään yhden rokotteen”. Ensimmäisenä on tarkoituksena purkaa lasten ja nuorten toiminnan rajoituksia, vapauttaa ulkona tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa ja mahdollisuuksien mukaan avata myös kirjastot ja museot terveysturvallisin järjestelyin.

