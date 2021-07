Koronarokotuksen ajanvaraus on ruuhkautunut Helsingissä, ja joitakin rokotusaikoja on kesäajan myötä tulleiden lykkäysten vuoksi jäänyt tyhjäksikin.

Voiko rokotuspaikoille mennä norkoilemaan iltapäivisin siltä varalta, että aikoja ja rokotteita olisi jäämässä ”yli”, Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen?

”Tätä on kysytty monesti, mutta sellaista mahdollisuutta, että menisi [ilman varausta] jonottamaan sattumalta yli jääviä rokotteita, ei meillä ole”, Turpeinen kertoo Uudelle Suomelle.

Käytäntö oli aiemmin se, että jos rokotuspisteisiin näytti jäävän ylimääräisiä rokotteita, jotka piti saada käyttöön heti, rokotuksiin kutsuttiin sote-alan työntekijöitä. Nykyisin näitä pikahälytyksiä on laajennettu ulkomaankomennuksille lähdössä oleviin työntekijöihin ja opiskelijavaihtoon lähteville.

Parhaillaan Helsinki harkitsee walk in- eli kävele sisään -rokotuspisteen perustamista. Ainakin Tampereella on otettu erityisesti nuoria ajatellen käyttöön rokotuslinja, johon voi saapua ilman ajanvarausta.

”Meillä on hyviä kokemuksia näytteenottorekasta, joka on kulkenut neljässä kaupunginosassa Helsingissä. Sinne on saanut tulla testiin ja saamaan tietoa ilman ajanvarausta, ja se on osoittautunut tosi hyväksi malliksi”, Turpeinen kertoo.

”Nyt olemme suunnittelemassa, että tekisimme samalla tyylillä, ilman ajanvarausta toimivan ja paikalle menevän ’rokotusbussin’, tai mikä se sitten onkaan – liikkuva rokotusyksikkö joka tapauksessa.”

Vaihtoehto olisi – kun rokotusten pahin ruuhka helpottaa – pysyvä rokotuspiste, joka toimisi ilman ajanvarausjärjestelmää.

”Nythän toistaiseksi on edetty tiukasti tämän valtakunnallisen suositussysteemin mukaisesti, ja rokotteita on saatu vain tietty määrä, eli niitä ei olekaan voinut jakaa vapaasti.”

Erilaisia rokotuspisteitä harkitaan, jotta rokotuskattavuuden edistymistä saataisiin tehostettua. Liikkuva, ilman ajanvarausta toimiva rokotusyksikkö voisi auttaa esimerkiksi sellaisia ihmisiä, joille nykyjärjestelmän mukainen rokotuksen järjestäminen ajanvarauksineen on hankalaa.

”Me haluamme tavoittaa kaikki.”

Juttu jatkuu kuvan alla.

Leena Turpeinen on osastopäällikkö Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalveluissa. Kuva: Jussi Helttunen

Kesäaika aiheutti aikojen lykkäyksiä ja ruuhkaa

Kesäaika on johtanut siihen, että ihmiset ovat alkaneet lykätä jo varattuja rokotusaikojaan, ja tämä on ruuhkauttanut Helsingin kaupungin ajanvarauspalvelun pahoin. Rokotusajan vaihtajien lisäksi yhteydenottoja tulee tällä hetkellä paljon ihmisiltä, jotka kyselevät rokotustodistusten perään.

Turpeisen mukaan alkuviikosta muutamia yksittäisiä rokotusaikoja jäi tyhjäksi lykkäysten ja ajanvarauksen ruuhkien seurauksena, mutta ruuhkaa on nyt saatu purkautumaan.

”Meillä on palveluntuottaja, joka hoitaa ajanvarauspuhelimen takaisinsoittoja, ja sitä on saatu nyt selkeästi purettua, kun porukkaa on lisätty ja viestintää tehostettu niin, että jo nauhalla soittajalle sanotaan, että ajanvaraus hoituu nopeimmin netissä.”

”Näyttäisi siltä, että vaikka ihmisiä on yhä liikaa jonossa, tilanne on selkeästi parempi.”

Turpeinen korostaa kuitenkin, että rokotteita ei mene pilalle, vaan ne saadaan käytettyä.

”Se mikä tässä on [ongelma], on se, että rokotuskattavuuden saavuttaminen hidastuu, ja sitä ei missään nimessä saisi tapahtua”, hän sanoo.

Nuorten rokotuskattavuus nousee

Helsinki on kannustanut kampanjalla nuoria ottamaan koronarokotteen, sillä aivan nuorimpien aikuisten ryhmässä kattavuus on vielä matala. Koronavirusrokotteiden ajanvaraus avattiin äskettäin koko pääkaupunkiseudulla 16-vuotiaista lähtien.

”Vaikka itse olisi kohtuunuori ja terve, niin sellaisenkin ihmisen pitäisi rokote ottaa, jotta tilanne saadaan kuntoon koko väestöä ajatellen”, Turpeinen sanoo.

Tästäkin tilanteesta kuuluu kuitenkin hyvää, Turpeiselle selviää hänen tarkastaessaan ajankohtaisen tilanteen perjantaina. Kun 16–19-vuotiaiden helsinkiläisten rokotuskattavuus oli ensimmäisen rokotteen osalta vain 26 prosenttia vielä torstaina, on perjantain luku jo 32 prosenttia.

”On se noussut selkeästi. Tilanne kohentuu”, Turpeinen ilahtuu.

20–24-vuotiaiden helsinkiläisten ryhmässä ensimmäisen rokotteen kattavuus on yli 50 prosenttia ja 25–29-vuotiaiden ryhmässä jo yli 60 prosenttia. Yli 44-vuotiaista helsinkiläisistä vähintään ensimmäinen rokote on jo yli 80 prosentilla.

Koko kaupungin väestön tasolla helsinkiläisistä 64,4 prosentilla on ensimmäinen rokote ja 21,9 prosentilla molemmat rokotteet.

Riittäväksi rokotuskattavuudeksi – tai tarvituksi vähimmäistasoksi jonkinlaisen laumasuojan luomiseksi – on aiemmin arvioitu noin 70 prosenttia väestöstä. Virusvarianttien myötä tavoitetasoa on jouduttu kiristämään, ja viime aikoina on Turpeisen mukaan puhuttu, että rokotettua olisi hyvä saada 80 prosenttia väestöstä, ”mielellään tietysti ylikin”.

