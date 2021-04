Pääsiäisen ostosreissut ovat sujuneet joustavasti ja turvallisesti S-ryhmän ruokakaupoissa. Ruoan verkkokaupassa on rikottu ennätyksiä, ja asiakkaat ovat ottaneet hyödyn irti myymälöiden laajoista aukioloajoista. Ostokorien sisältö on ollut perinteinen, mutta erityisesti kahvia ja jäätelöä on myyty ennätysmäärät.

"Pääsiäisen vilkkaimman ostospäivän eli kiirastorstain myynti jakaantui tasaisesti koko päivälle. Tänä vuonna ostokäyttäytymisessä on tapahtunut selkeä muutos. Kauppareissuja on aikaistettu ja hajautettu eri päiville ja ajankohdille pitkin viikkoa. Laajat aukioloajat ovat antaneet ihmisille vapauden asioida kaupassa silloin, kun se heille parhaiten sopii. On ollut ilahduttavaa huomata, että koko epidemia-ajan jatkunut asioinnin hajauttaminen jatkui myös pääsiäisenä”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho tiedotteessa.

Vaikka ruokakauppojen myynnit olivat ennätyksellisen korkeat, ruuhkilta vältyttiin. Kiirastorstain myynti oli lähes 15 prosenttia korkeampi verrattuna edellisiin pääsiäisiin. Asiakkaiden kertaostokset ovat olleet lähes neljänneksen suuremmat, vaikka korona-ajalle tyypillisesti asiakasmäärät jäivät noin 10 prosenttia normaalista pääsiäisestä.

Pääsiäiskauppaan S-ryhmä varautui kaikkien aikojen laajimmilla aukioloajoilla. Koko maassa noin 80 myymälää, joista 16 on Prismoja, on palvellut pääsiäisen ajan kellon ympäri. Muut ruokakaupat ovat olleet auki pääosin normaalein tai laajennetuin aukioloajoin.

Jo reilun vuoden jatkunut ruoan verkkokaupan voimakas myynnin kasvu on kiihtynyt odotetusti pääsiäisenä. Ruoan verkkokaupan myynnit kiilasivat pääsiäisen alla keskiviikkona ja kiirastorstaina joulun 2020 ennätysten ohi. Kasvaneeseen kysyntään on valmistauduttu huolellisesti. Päivittäistavarakaupan johtaja Päällysahon mukaan ruuan verkkokaupassa on koko pääsiäisviikon ajan ollut vilkasta.

"Kaikkien aikojen päiväkohtainen myyntiennätys rikottiin kiirastorstaina, jolloin ruoan verkkokaupassa tehtiin S-ryhmän päivämyyntiennätys. Myymälöiden toimituskapasiteettia on lisätty merkittävästi alkuvuoden aikana ja ruokaostosten keräilijöiden määrää on kasvatettu. Koronasulkujen takia olemme saaneet mukavasti apukäsiä ostosten keräilyyn ravintoloistamme ja hotelleistamme."

