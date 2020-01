Italian Sardiiniliike rekisteröityi tammikuun alussa yhdistykseksi, jonka nimi on ”6000 sardine E.T.S.”.

Italiassa lauantain julkaistun kyselyn mukaan suomalaisen Silakkaliikkeen esikuva Sardiiniliike saisi 11,4 prosentin kannatuksen, jos uudet parlamenttivaalit pidettäisiin nyt.

Lukema on lähes sama kuin päähallituspuolue Viiden tähden liikkeellä, joka saisi 12 prosentin kannatuksen. Toinen hallituspuolue, keskustavasemmistolainen PD saisi vajaan 15 prosentin kannatuksen. Täysin omilla lukemillaan on Sardiiniliikkeen vastustama Lega, jonka kannatus on lähes 32 prosentissa.

Sardiiniliike syntyi tänä syksynä alun perin vastustamaan Italian äärioikeistojohtajan, ex-sisäministeri Matteo Salvinin kovaotteisia maahanmuuttolinjauksia ja Lega-puoluetta. Siitä on talven aikana muodostunut kuitenkin laajempi vastavoima Italian nykyiselle politiikalle.

Sardiiniliike on aloittanut myös järjestäytymisensä viralliseksi poliittiseksi liikkeeksi. Serekisteröityi tammikuun alussa yhdistykseksi, jonka nimi on ”6000 sardine E.T.S.”

Liikkeen perustajat vakuuttavat silti edelleen, ettei Sardiiniliikkeestä olla tekemässä puoluetta.

