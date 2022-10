Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vastasi Ylen Ykkösaamussa lauantaina suorin sanoin energiapolitiikasta ja Fortumista välikysymyksen tehneelle perussuomalaisille ja etenkin puolueen puheenjohtajalle Riikka Purralle.

Purran mukaan Suomi on pelkästään tämän hallituskauden päätöksillä ”lahjoittanut muille EU-maille ainakin kuusi miljardia euroa erilaisten tulonsiirtopakettien myötä”, eikä luvussa ole mukana ”Fortumin kautta tapahtunut saksalaisten tukeminen”.

”Sama arvoton ja isänmaaton meno jatkuu. Kohta EU:sta tulee taas uusi ainutlaatuinen, tarkkarajainen, kertaluonteinen paketti yksinkertaisille allekirjoitettavaksi. Kuinka paljon, arvoisa hallitus ja kokoomus, ajattelitte tällä kertaa lahjoittaa suomalaisten veronmaksajien piikkiin menevää velkarahaa muille”, hän näpäytti eduskunnassa keskiviikkona.

Tuppurainen vastaa korostamalla, että Suomen hallitukselle EU:n yhtenäisyys on erittäin tärkeää.

”Tekisi mieli kysyä perussuomalaisilta, miten he näkisivät Suomen aseman, jos me emme olisi EU:ssa tai EU olisi kovin hajanainen. Miten me olisimme päättäneet esimerkiksi pakotteista? Tämä tie, johon Purra meitä vie, on hyvin kalteva pinta”, ministeri sanoi.

Hän kertoi Ykkösaamussa, että Fortumin tappioksi Uniper-kaupoista tulee Uniperin osakkeiden ostohinta vähennettynä saaduilla osinkotuloilla.

”Yhtiön mukaan vähän vajaat kuusi miljardia euroa, joka tässä vaiheessa on alaskirjaus. Se, että Saksa sitoutui maksamaan Fortumin alkuvuodesta antaman kahdeksan miljardin euron rahoituksen, on tässä tilanteessa hyvä saavutus. Mitään pakkoa Saksalla ei olisi ollut antaa tällaista lupausta”, Tuppurainen kommentoi.

”Nyt Fortumin seikkailut Saksan maalla ovat ohi”, hän jatkoi.

Tuppurainen otti kantaa myös Saksan hiljattain julkistamaan 200 miljardin euron energiatukipakettiin. Eurooppaministerin mukaan Saksan pakettia on vielä ennenaikaista tuomita ja toisaalta myös ennenaikaista vielä allekirjoittaa.

”Komission tehtävä on valvoa valtiontukisääntöjen noudattamista ja siinä Suomi on haukkana. Saksa ei kuitenkaan ole vielä kertonut, mihin ja se aikoo pakettia käyttää. Sellaista kilpajuoksua pitää välttää, jossa tuetaan omia yrityksiä ilman rajoituksia. Suomi ei halua lähteä tähän kilpajuoksuun. Mitään järkeä ei ole sellaisessa unionissa, jossa kaikki tekevät, mitä itse parhaaksi näkevät.”

Talouskomissaari Paolo Gentiloni ja sisämarkkinakomissaari Thierry Breton esittivät tällä viikolla energiakriisin ratkaisuksi uutta eurooppalaista yhteisvelkaa. Tytti Tuppuraisen mukaan Suomi ei lämpene ajatukselle. Hän sanoo, ettei Suomella ole myöskään tiedossa, että komissio olisi tekemässä mitään, vaikka Gentilonin ja Bretonin mukaan asiaa valmistellaan jo.

”Meillä ei ole tiedossa, että komissio olisi tekemässä mitään, komissaareillekin sallitaan yksityisajattelu. Meillä on vastikään laitettu liikkeelle elvytyspaketti, josta vain vähän reilu 100 miljardia on laitettu liikkeelle. Nämä rahat pitää nyt kohdentaa tavalla, joka tulee maiden pärjäämistä. Suomi ei tavoittele EU:lle uutta yhteistä velkaa, me katsomme, että nämä ongelmat pitää hoitaa kansallisin toimin. On kuitenkin niin, että EU:lle pitää jättää mahdollisuus toimia aina tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.”

